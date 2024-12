9 milyon kişinin ziyaret ettiği kişiselleştirilmiş finansal platform, 1 milyon üyeye ulaştı

Bireysel kredi, kredi kartı ve yatırım ürünlerine yönelik artan ilgi, finansal ürünlere daha hızlı ve kolay bir deneyimle ulaşmak isteyen kullanıcıların güvenilir dijital kanallara yönelik talebini destekledi. Bu talep, 2021’de tamamen yerli sermayeyle kurulan; yapay zeka tabanlı veri modellemeleriyle son kullanıcıların onlarca finansal kuruluştan kendilerine özel finansal ürün teklifi almalarını kolaylaştıran TeklifimGelsin’in verilerine yansıdı. Kişiye özel kredi, kredi kartı ve yatırım tekliflerini tek platformda toplayan TeklifimGelsin, 9 milyon tekil ziyaretçi aldığı 2024’te 1 milyon kullanıcıya ulaştı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO’su İhsan Cem Zararsız, “3,5 yıl önce son kullanıcıyla buluşan web sitemiz ve bir buçuk yıl önce devreye aldığımız mobil uygulamamızla Türkiye'nin dört bir yanında her gün on binlerce kullanıcıya hizmet veriyoruz. Her finansal ihtiyaç için bankalar ve diğer finansal kuruluşları bir araya getiren kişiselleştirilmiş deneyimimizle 2024’te güçlü bir büyüme kaydederek 1 milyon kullanıcı barajını aştık” dedi.

9 MILYON TEKIL ZIYARET, 30 MILYAR TL’LIK IŞLEM

TeklifimGelsin tarafından paylaşılan 2024 rakamlarına göre, 2024'te özellikle mobil uygulamasına yaptığı yatırımla bireylerin finansal hayatlarını daha da kolaylaştıran TeklifimGelsin, 30 milyar TL'yi aşan kredi ve yatırım işlemine aracılık etti. Yıllık 9 milyon tekil ziyaretçi ve 1 milyon üye kilometre taşına ulaşarak, Türkiye finansal teknoloji sektöründe konumlarını sağlamlaştırdıklarını vurgulayan İhsan Cem Zararsız, “23 banka, ödeme hizmeti şirketi ve finansal kuruluşla yaptığımız entegrasyonlar ve geliştirdiğimiz yapay zeka temelli veri modellemeleri aracılığıyla kişiselleştirilmiş teklifler üreten platformumuz, kullanıcıların finansal ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli çözüm bulmalarını sağladı. Doğru analizle her geçen gün iyileşen kişiselleştirilmiş tekliflere saniyeler içinde güvenilir ve hızlı bir biçimde ulaşan kullanıcılarımız, sunduğumuz geniş finansal ürün yelpazesiyle, geleneksel yöntemlerle zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına hızla karşılık bulabildi” dedi.

KREDI KARNESI ÜRÜNÜNE YOĞUN ILGI

TeklifimGelsin'in mobil uygulamasının 1,5 yıl içinde Türkiye'nin en sevilen finansal uygulamalarından birine dönüştüğünün altını çizen İhsan Cem Zararsız, "TeklifimGelsin'in 2024'te önemli yatırımlar yaptığı mobil uygulamaları, yıl boyu 1 milyonu aşkın indirmeyle Türkiye'nin en çok indirilen ilk 30 finans uygulaması içinde yer alarak yüksek müşteri memnuniyeti elde etti. İlk günden bu yana finansal farkındalığı geliştirmek için bankalar, lisanslı finansal kuruluşlar ve Kredi Kayıt Bürosu'yla entegre çalışan TeklifimGelsin olarak geliştirdiğimiz Kredi Karnesi ürünü, kullanıcıların mevcut kredili ürün geçmişi ve kişisel bilgilerini bir araya getirerek 40 saniye gibi sürelerde daha uygun kredi fırsatlarından yararlanma olanağı sundu. En çok rağbet gören ürünlerimizden bir de 2024 ortasında tanıttığımız KobimGelsin oldu. Regülasyonların, ticari kullanıcılar için de uzaktan banka müşterisi olma olanağı sunmaya başladığı dönemle birlikte piyasaya sürdüğümüz bu ürün, finansmana erişimleri günden güne kritik hale gelen KOBİ'lerin POS, ticari kredi kartı, kredi desteği gibi finansal araçlara erişmesine aracılık etti ve TeklifimGelsin’in büyümesinde öncü rol oynadı” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA DESTEĞIYLE YENI YILDA DA FINANSI DIJITALLEŞTIRECEK

TeklifimGelsin tarafından geliştirilen bu modelin bireysel kullanıcı, KOBİ ve finans kuruluşlarını birbirine bağladığına dikkat çeken TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO'su İhsan Cem Zararsız, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Finans kuruluşları arasında güvenli veri paylaşımının sınırları günden güne genişliyor. Açık bankacılığın olanaklarından yararlanma kapasitemiz arttıkça, yapay zeka tabanlı veri modellemelerinin gücüyle son kullanıcılarımıza ve finansal kuruluşlara daha büyük katma değer sağlayacağız. İlk günden bu yana finansal okuryazarlığın geliştirilmesine katkıda bulunan TeklifimGelsin markasına inanan ve yolculuğumuzda bize destek olan 1 milyon kullanıcımıza çok teşekkür ediyoruz.”