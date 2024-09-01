9 milyon liracık yolsuzluk

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı 85 milyar dolarlık İstanbul’un yağmalanması yazım çok büyük ilgi gördü.

Okurum, “Temmuz ayında ortaya çıkarılan bir yolsuzluk ne muhalefetin ne de medyanın dikkatini çekti” diyerek “Tarımdan Haber” web sitesindeki Sadettin İnan haberini gönderdi:

“Soyan soyana!

Tarım Kredi Marketlerde 9 milyon lira naylon fatura vurgunu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük önem verdiği Tarım Kredi Marketler, liyakatsiz ve eş-dost personel atamalarından dolayı büyük bir vurgun skandalı ile çalkalanıyor. Tarım Kredi Marketler, muhasebe biriminde çalışan yöneticiler tarafından tam 9 milyon lira naylon fatura kesilerek dolandırılırken, skandal aylar sonra bir depo çalışanının depoya ürün gelmemesi üzerine fark edildi.”

Hatırlatayım: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da “ucuz ve kaliteli ürün” diyerek şov amaçlı yaptıkları alışveriş ile gündeme getirilen Kooperatif Marketlerin sayıları hızla çoğaltılmıştı.

Tarım Kredi Kooperatifleri genel müdürü Hüseyin Aydın cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gözbebeği bir bürokrattır.

Haberde;

Tarım Kredi Marketlerin muhasebe birimindeki yetkili kişiler, dışarıdan bazı firmalarla anlaşarak bu firmalara ürün alınmış gibi gösterip naylon fatura kestikleri İddia ediliyor.

Kesilen faturaların kurumun finans müdürlüğü tarafından kontrol edilmeden ödeme yapıldığı da öne sürülüyor.

Tarım Kredi yönetimi fark etmiyor ama namuslu bir depo görevlisi faturası kesildiği halde ürünün depoya gelmediğini fark ederek yolsuzluğu ihbar ediyor.

Tarım Kredi Marketler Muhasebe Müdürü Adem Gülcan ile muhasebe şefi Gökhan Bayki hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu iddiası yer alıyor.

Genel Müdür Hüseyin Aydın’ın bu konunun basına yansımaması için özel gayret gösterdiği de dile getiriliyor.

Sadettin İnan’ın haberindeki şu iddialar da dikkat çekiyor:

“Tarım Kredi Yağ Şirketi'nin Oruçoğlu Yağ Fabrikasında 2 bin 500 ton ham yağın kaybolması.

Bafra Çeltik Fabrikasında da bin 500 ton çeltik kavuzunun depolarda bulunmaması…”

Yağma Hasan’ın böreği…

Değerli okurlarım,

AKP iktidarında yalan, dolan ve talan o kadar zirve yaptı ki.

Milyarlık yolsuzlukların yanında 9 milyon liracık bir naylon fatura yolsuzluğu maalesef muhalefetin de medyanın da dikkat çekmiyor.

Sinek küçüktür ama mide bulandırır…

Tek Adam Rejimi döneminde yaşanan ancak örtbas edilen yolsuzluk ve usulsüzlükler AKP iktidardan gidince aynı İstanbul’da başkan İmamoğlu’nun açıkladığı gibi tek tek ortaya çıkacak.

Elbette gün gelecek, devran dönecek ve hesap sorulacak.