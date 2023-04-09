9 Nisan Pazar TV yayın akışında ne var? 9 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 9 Nisan Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Nisan Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Nisan Pazar televizyonda ne var? 9 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Nisan Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Nisan Pazar televizyonda ne var? 9 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?
9 NİSAN PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Asi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:45 Yerli Dizi
16:00 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Veda Mektubu
03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Tarkan Güçlü Kahraman
08:30 Ne Olacak Şimdi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Hz. Ömer
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Marley ve Ben
11:25 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:55 Aldatmak
18:45 atv Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Ateş Kuşları
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dormen ile Aklımdaki Sorular
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Çöp Adam
09:30 Meltem Demir ile Hanımeli
10:30 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:00 Çöp Adam
03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13: Adım Farah
16:00 Gülcemal
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 EGO
00:15 Gülcemal
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Kara Tahta
08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 1 Çorba
11:45 Enine Boyuna
13:00 Yürek Çıkmazı
15:45 Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Teşkilat
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması