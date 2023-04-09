9 Nisan Pazar TV yayın akışında ne var? 9 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 9 Nisan Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Nisan Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Nisan Pazar televizyonda ne var? 9 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Nisan Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Nisan Pazar televizyonda ne var? 9 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?

9 NİSAN PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Asi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:45 Yerli Dizi

16:00 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Veda Mektubu

03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Tarkan Güçlü Kahraman

08:30 Ne Olacak Şimdi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Hz. Ömer

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Marley ve Ben

11:25 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:55 Aldatmak

18:45 atv Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Ateş Kuşları

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dormen ile Aklımdaki Sorular

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Çöp Adam

09:30 Meltem Demir ile Hanımeli

10:30 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23:00 Çöp Adam

03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13: Adım Farah

16:00 Gülcemal

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 EGO

00:15 Gülcemal

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Kara Tahta

08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 1 Çorba

11:45 Enine Boyuna

13:00 Yürek Çıkmazı

15:45 Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Teşkilat

23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması