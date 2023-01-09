9 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var? 9 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 9 Ocak Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Ocak Pazartesi hafta başlangıcında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Ocak Pazartesi televizyonda ne var? 9 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Haftanın ilk gününde televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Ocak Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Ocak Pazartesi televizyonda ne var? 9 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?
Show TV 9 Ocak 2023 Pazartesi Yayın Akışı
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler / Tekrar
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sipahi / Yeni Bölüm
00:15 Kızılcık Şerbeti
FOX TV 9 Ocak 2023 Pazartesi Yayın Akışı
07:15 İlker Garagöz İle Çalar Saat
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Hayatımın Şansı
19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Hayatımın Şansı
STAR TV 9 Ocak 2023 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Çöp Adam
09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çöp Adam / Tekrar
22:30 Yalı Çapkını / Tekrar
ATV 9 Ocak 2023 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Kuruluş Osman
TV8 9 Ocak 2023 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Yazgı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Dizi
KANAL D 9 Ocak 2023 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Belalı Tanık - 2 / Yabancı Sinema
00:45 Ay Meteoru / Yabancı Sinema
TRT 1 9 Ocak 2023 Pazartesi Yayın Akışı
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
15:30 Adını Sen Koy
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Yürek Çıkmazı
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