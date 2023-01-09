9 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var? 9 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 9 Ocak Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Ocak Pazartesi hafta başlangıcında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Ocak Pazartesi televizyonda ne var? 9 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Haftanın ilk gününde televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Ocak Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Ocak Pazartesi televizyonda ne var? 9 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?

Show TV 9 Ocak 2023 Pazartesi Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler / Tekrar

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sipahi / Yeni Bölüm

00:15 Kızılcık Şerbeti

FOX TV 9 Ocak 2023 Pazartesi Yayın Akışı

07:15 İlker Garagöz İle Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Hayatımın Şansı

19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Hayatımın Şansı

STAR TV 9 Ocak 2023 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Çöp Adam

09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çöp Adam / Tekrar

22:30 Yalı Çapkını / Tekrar

ATV 9 Ocak 2023 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Kuruluş Osman

TV8 9 Ocak 2023 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Yazgı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Dizi

KANAL D 9 Ocak 2023 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Belalı Tanık - 2 / Yabancı Sinema

00:45 Ay Meteoru / Yabancı Sinema

TRT 1 9 Ocak 2023 Pazartesi Yayın Akışı

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

15:30 Adını Sen Koy

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Yürek Çıkmazı