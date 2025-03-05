9 öğrencinin cesedi yol kenarında bulundu. Meksika'da kan donduran olay

Geçtiğimiz ay Meksika'nın güneyinde dokuz öğrenci ortadan kaybolmuştu. Öğrencilerin cesedi Meksika'nın Puebla ve Oaxaca eyaletleri sınırında, Meksika'ya 175 mil uzaklıktaki San Jose Miahuatlan'da bir arabanın bagajında bulundu.

FECİ ŞEKİLDE PARÇALANMIŞ

Dokuz parçalanmış cesetlerden beş tanesi kanlı bir brandanın altında, kalan dördü ise bagajın içinde bükülmüş halde bulundu. Kurbanlardan sekizinin kimliği belirlenirken, bir kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Öte yandan kurbanların ellerinin kesildiği ve bir torbaya konulduğu ortaya çıktı. Yetkililer, bunun bir kartel infazı olduğunu düşünüyor.

Puebla, Tlaxcala ve Oaxaca eyaletlerindeki güvenlik güçleri, katliamın sorumlularını bulmak için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Yetkililer, 24 Şubat tarihinde kurbanların bulunduğu aracın Atlixcayotl otoyolunda ilerlediğini gösteren güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Meksika’da 2023 senesinde 30 binden fazla cinayet işlendi. Cinayetlerin büyük bir kısmının uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğu ve ölümlerin vahşi yöntemlerle gerçekleştirildiği biliniyor. Bu olay, Meksika’daki kartel olaylarının en korkunç örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.