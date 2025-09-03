9 polis gazdan etkilenerek ölümden döndü

Olay, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde meydana geldi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada, benzin deposunda kuşkulu bir maddeye rastlandı.

İnceleme sırasında maddenin yaydığı kokudan 9 polis görevlisi etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, gazdan etkilenen polisler özel koruma önlemleriyle Bolu şehir merkezindeki KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ünitesine götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan polislerden 8’inin tedavisi sürerken, 1 polis görevlisinin taburcu edildiği ifade edildi.

Bolu Valiliği yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 02 Eylül 2025 Salı günü, TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında yabancı plakalı bir araç durdurulmuştur. Araçta yapılan kontrollerde, benzin deposunda şüpheli madde bulunması nedeniyle yapılan inceleme esnasında görevli polis memuru personelimiz, söz konusu şüpheli maddenin yaydığı kokudan etkilenmiştir. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavileri devam eden 2 personelimizin hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte, tedbiren gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde; 3 personelimizin serviste, 3 personelimizin ise ayakta tedavileri sürmekte olup, 1 personelimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir. Olaydan etkilenen ve tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz"