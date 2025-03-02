9. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu

9. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nda ödüle layık görülen isimler açıklandı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışmaya, 53 ülkeden 649 karikatürist katılım gösterdi ve toplam 1165 eser değerlendirildi.

"Bir kişi oynar, herkes kaybeder" temasının ele alındığı yarışma ile kumar bağımlılığının sadece bireysel değil, toplumsal bir halk sağlığı sorunu olduğu, ailenin ve çevrenin bu bağımlılıkla mücadelede kritik rolü bulunduğu vurgulandı.

KAZANAN ESERLER RAMİ KÜTÜPHANESİ'NDE GÖRÜLEBİLİYOR

Sanatın gücünü kullanarak kumar bağımlılığına karşı bilinç oluşturmayı amaçlayan karikatür yarışması sonucunda Fransa'dan Jean-Loic Belom birincilik, Türkiye'den Mümin Bayram ikincilik, Polonya'dan Grzegorz Szumowski üçüncülük ödülüne layık görüldü.

"Başarı" ödüllerinin Muhammed Şengöz, Hasan Ceylan ve Kürşat Zaman'a verildiği yarışmada Necdet Yılmaz "Mazhar Osman Özel Ödülü", Zeynep Irmak Yaman, Defne Yıldız, Umut Poyraz Geyik ve Irmak Oruç da "16 Yaş Altı Kategori Ödülleri"nin kazananları oldu.

Yarışmada ödül kazanan ve sergilenmesine karar verilen eserler, Yeşilay Haftası (1-7 Mart) boyunca Rami Kütüphanesi'nde görülebilecek.