10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 9 yaşındaki çocuğu darp eden antrenör tutuklandı

9 yaşındaki çocuğu darp eden antrenör tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 9 yaşındaki çocuğu darp ettiği görüntüleri büyük tepki çeken antrenör, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 19:28
Takip Et

9 yaşındaki çocuğu darp eden antrenör tutuklandı

9 yaşındaki çocuğu darp eden antrenör tutuklandı
+
Aa
-

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Kızıltepe Stadı'nda dün meydana gelen olayda, bir antrenörün çocuğu dövdüğü görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Görüntülerde çocuğu döven şahsın Kızıltepe'de özel bir lisede beden eğitimi öğretmenliği ve bir futbol takımının futbol okulunda antrenörlük yapan C.K. olduğu öğrenildi. C.K. tarafından darp edilen çocuğun ise 9 yaşındaki Y.Ö. olduğu öğrenildi.

Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanan görüntülerden sonra C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan C.K., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
1
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
2
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
3
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
4
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
5
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
6
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
7
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿Kastamonu’da aynı anda 5 hortum çıktı
﻿Kastamonu’da aynı anda 5 hortum çıktı
﻿Kastamonu’da aynı anda 5 hortum çıktı
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna açıklaması
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna açıklaması
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna açıklaması
﻿Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasının geçerlilik süresi doluyor
﻿Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasının geçerlilik süresi doluyor
﻿Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasının geçerlilik süresi doluyor
﻿Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi
﻿Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi
﻿Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.