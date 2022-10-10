9 yaşındaki çocuğu darp eden antrenör tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Kızıltepe Stadı'nda dün meydana gelen olayda, bir antrenörün çocuğu dövdüğü görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Görüntülerde çocuğu döven şahsın Kızıltepe'de özel bir lisede beden eğitimi öğretmenliği ve bir futbol takımının futbol okulunda antrenörlük yapan C.K. olduğu öğrenildi. C.K. tarafından darp edilen çocuğun ise 9 yaşındaki Y.Ö. olduğu öğrenildi.

Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanan görüntülerden sonra C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan C.K., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.