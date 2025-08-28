9 yaşındaki çocuğu güpegündüz kaçırmaya çalıştı

Kaynak: DHA
9 yaşındaki çocuğu güpegündüz kaçırmaya çalıştı

Diyarbakır'da 9 yaşındaki erkek çocuk, kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından kaçırılmak istenirken, esnafın şüpheliye müdahalesiyle kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi’nde 9 yaşındaki erkek çocuk, bir şüpheli tarafından tişörtünden tutularak zorla götürülmeye çalışıldı.

Bu sırada çocuğun ağlayarak yardım istemesi üzerine çevrede inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan, duruma müdahale etti.

Şüpheli ile Aslan arasında arbede yaşanırken, çocuk şüphelinin elinden kurtulup kaçmayı başardı. Yaşanan kavgada Ahmet Aslan bileğinden yaralanırken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

