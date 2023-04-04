4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • 9 yaşındaki çocuğun katili için yeni karar çıktı. Öldürülmesi için başına 5 milyon lira ödül konmuştu

9 yaşındaki çocuğun katili için yeni karar çıktı. Öldürülmesi için başına 5 milyon lira ödül konmuştu

İngiltere’de 9 yaşındaki çocuğu öldüren mafya tetikçisi Thomas Cashman müebbet hapis cezası aldı. Cezaevine girdikten sonra başına 5 milyon lira ödül konan Casman’ın hapishanede tecrite alındığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 11:21
Takip Et

9 yaşındaki çocuğun katili için yeni karar çıktı

9 yaşındaki çocuğun katili için yeni karar çıktı. Öldürülmesi için başına 5 milyon lira ödül konmuştu
+
Aa
-

Yeniçağ Özel / Derleyen: Serkan Talan

İngiltere’nin Liverpool kentinde geçen yılın ağustos ayında korkunç bir cinayet işlenmişti. Bir uyuşturucu satıcısını kovalayan mafya tetikçisi Thomas Cashman, 9 yaşındaki Olivia Pratt-Korbel’ı öldürmüştü. Korkunç cinayetin zanlısının bazı faili meçhul cinayetlerin de faili olduğu iddia ediliyordu. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan çocuk katili, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya katılmayan Cashman böylece acılı aile ile yüzleşmekten kaçtı.

MAFYA ÖLDÜRÜLMESİ İÇİN ÖDÜL KOYDU

İngiltere’yi sarsan cinayet sonrası mafyadan çarpıcı bir hamle geldi. Mafya liderleri, uyuşturucu trafiği ve mafyanın diğer işleriyle ilgili çok sayıda bilgisi olduğu iddia edilen katilin öldürülmesi için 250 bin sterlin (Yaklaşık 5 milyon 193 bin lira) ödül koydu.

 

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Cahsman’ın hapishane koşullarını iyileştirmek için bazı itiraflarda bulunmasından endişe eden mafya liderleri, Cashman’ın öldürülmesi için yüksek bir ödül koydu. Basına yansıyan bilgilere göre Telgram gruplarında duyurulan ödül sonrası Cashman’ı öldürmekten çekinmeyecek ‘kelle avcıları’ Cashman’ın tutuklu olduğu cezaevinin etrafında dolaşmaya başladı.

“KÖŞEYE SIKIŞTI”

9 yaşındaki çocuğun katili olan 34 yaşındaki mafya katili, korkunç cinayet sonrası ‘Bir numaralı halk düşmanı’ haline geldi. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak Cahsman’ın ‘Köşeye sıkıştığını’ ifade etti. Müebbet hapis cezasını çeken katili öldürmek isteyecek ve ‘bunu iki defa düşünmeyecek’ çok sayıda kişinin olabileceği öğrenildi.

YENİ KARAR ÇIKTI

Öldürülmesi için başına büyük ödül konan çocuk katili tetikçi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cashman’ın tutuklu olduğu hapishaneden gelen bilgilere göre, müebbet hapis cezası alan katil tecrite alındı. Cashman’ın başına konan ödül sonrası harekete geçen hapishane yönetimi, tutuklu katilin diğer mahkumlarla yan yana gelmesini önlemek için bu yolu tercih etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
2
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
3
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
4
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
5
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
6
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
7
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
﻿Bulgaristan’ın yeni parlamentosunda 6 parti yer alacak
﻿Bulgaristan’ın yeni parlamentosunda 6 parti yer alacak
﻿Bulgaristan’ın yeni parlamentosunda 6 parti yer alacak
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jesus acil olarak toplantıya çağrıldı
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jesus acil olarak toplantıya çağrıldı
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jesus acil olarak toplantıya çağrıldı
﻿İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
﻿İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
﻿İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
﻿Uzmanından çocuklarla ilgili dikkat çeken açıklama: Sıradan bir beceriyi gerçekleştiremiyorsa…
﻿Uzmanından çocuklarla ilgili dikkat çeken açıklama: Sıradan bir beceriyi gerçekleştiremiyorsa…
﻿Uzmanından çocuklarla ilgili dikkat çeken açıklama: Sıradan bir beceriyi gerçekleştiremiyorsa…
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.