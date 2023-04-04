9 yaşındaki çocuğun katili için yeni karar çıktı. Öldürülmesi için başına 5 milyon lira ödül konmuştu

Yeniçağ Özel / Derleyen: Serkan Talan

İngiltere’nin Liverpool kentinde geçen yılın ağustos ayında korkunç bir cinayet işlenmişti. Bir uyuşturucu satıcısını kovalayan mafya tetikçisi Thomas Cashman, 9 yaşındaki Olivia Pratt-Korbel’ı öldürmüştü. Korkunç cinayetin zanlısının bazı faili meçhul cinayetlerin de faili olduğu iddia ediliyordu. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan çocuk katili, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya katılmayan Cashman böylece acılı aile ile yüzleşmekten kaçtı.

MAFYA ÖLDÜRÜLMESİ İÇİN ÖDÜL KOYDU

İngiltere’yi sarsan cinayet sonrası mafyadan çarpıcı bir hamle geldi. Mafya liderleri, uyuşturucu trafiği ve mafyanın diğer işleriyle ilgili çok sayıda bilgisi olduğu iddia edilen katilin öldürülmesi için 250 bin sterlin (Yaklaşık 5 milyon 193 bin lira) ödül koydu.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Cahsman’ın hapishane koşullarını iyileştirmek için bazı itiraflarda bulunmasından endişe eden mafya liderleri, Cashman’ın öldürülmesi için yüksek bir ödül koydu. Basına yansıyan bilgilere göre Telgram gruplarında duyurulan ödül sonrası Cashman’ı öldürmekten çekinmeyecek ‘kelle avcıları’ Cashman’ın tutuklu olduğu cezaevinin etrafında dolaşmaya başladı.

“KÖŞEYE SIKIŞTI”

9 yaşındaki çocuğun katili olan 34 yaşındaki mafya katili, korkunç cinayet sonrası ‘Bir numaralı halk düşmanı’ haline geldi. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak Cahsman’ın ‘Köşeye sıkıştığını’ ifade etti. Müebbet hapis cezasını çeken katili öldürmek isteyecek ve ‘bunu iki defa düşünmeyecek’ çok sayıda kişinin olabileceği öğrenildi.

YENİ KARAR ÇIKTI

Öldürülmesi için başına büyük ödül konan çocuk katili tetikçi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cashman’ın tutuklu olduğu hapishaneden gelen bilgilere göre, müebbet hapis cezası alan katil tecrite alındı. Cashman’ın başına konan ödül sonrası harekete geçen hapishane yönetimi, tutuklu katilin diğer mahkumlarla yan yana gelmesini önlemek için bu yolu tercih etti.