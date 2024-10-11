9 yaşındaki çocuk araba kullanmayı öğreten babasının üzerinden geçti

Polis ve WTVG'nin elde ettiği video görüntülerine göre, 36 yaşındaki Clejuan Williams, Pazar günü Toledo'da oğluna evinin garajından nasıl geri geri çıkacağını göstermeye çalışırken alkollü olduğu bildirildi.

Polis, Williams'ın çocuğa frene basmasını söylediğini, ancak çocuğun hangi pedala basacağını bilmediği için gaza bastığını ve aracın geriye doğru hızla yolun karşısındaki direğe çarptığını belirtti.

Videoda, Williams'ın kapı açıkken aracın sürücü tarafında durduğu ve araç hızlandığında çarpılarak aracın altına sürüklendiği görüldü.

Toledo'da bir adam, arabayı geri geri götürme dersi sırasında çocuğunun kendisine yanlışlıkla çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Williams, çocukları tehlikeye attığı gerekçesiyle suçlandı.

İki çocuğun arabadan koşarak çıktığı ve yere yatmış olan babalarına yardım etmek için aceleyle yanına koştukları görülüyor. Diğer çocuklar ise sokakta olayı izledi.

Williams'ın yerel bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun bilinmediği bildirildi. Kendisine motorlu taşıtın haksız yere emanet edilmesi ve çocukları tehlikeye atma suçlamaları yöneltildi.

Polis, şans eseri çocuklardan hiçbirinin yaralanmadığını belirtti.

Toledo Polis Memuru Prince Flores, WTVG'ye yaptığı açıklamada, "Bunu görmek yürek parçalayıcı çünkü bir ebeveyn olarak, böyle bir şeyin olduğunu gördüğünüzde bunun nasıl önlenebileceğini düşünüyorsunuz" dedi.