9 yaşındaki çocuk bir yıl boyunca başındaki kurşunla yaşadı. İhmal geç fark edildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Göllüce Mahallesinde yaşayan Doğan ailesinin 9 yaşındaki kızları Çiğdem Doğan'ın başına 19 Mayıs 2023 tarihinde sokakta bir cisim isabet etti. Komşularının haber vermesiyle sokağa çıkan anne Aysel Doğan, kafasından kan akan kızını yakınlarda bulunan İnayet Topçuoğlu Tıp Merkezi’nin acil servisine götürdü.

Artı Gerçek'ten Sinan Şahin'in aktardığına göre, Aysel Doğan, o güne ilişkin "Doktor gelip baktı. Elini kızın saçına sürdü. 'Başına dikiş atın' dedi. Dikiş atıp bizi eve gönderdiler. Ancak kızımın baş ağrısı sonraki günlerde de devam etti. Başındaki şişkinlik de duruyordu" açıklamasında bulundu.

Kızının ağrılarının sürmesi üzerine, 9 yaşındaki çocuğu bu defa Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'na götürdüğünü ifade eden Doğan, "11 gün sonra (30 Mayıs 2023) Mücahitler'e götürdüm, filmini çektiler. Sonuçların iki saat sonra çıkacağını söylediler. Diğer çocuklarım evdeydi. Çıkıp eve gelmek zorundaydım. Ertesi gün eşime 'git sonuçları al' dedim. Eşim hastaneye gitmiş, 'sonuçlar temiz, önemli bir şey yokmuş' dedi." ifadelerini kullandı.

“MERMİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞOK GEÇİRDİM

Yaklaşık 1 yıl sonra kızının ağrılarının tekrar başladığını ve sol kulağının arka kısmında yer alan şişliğin devam ettiğini belirten Doğan, "Kızım yine başının ağrıdığını söyleyince 2 Mayıs'ta bir kez daha Topçuoğlu Tıp Merkezi'ne götürdüm. Doktor yara yerine dokundu, 'içinde bir şey var' dedi. Biz taş sandık. Doktor film istedi. Bu kez MR çektiler. 'Kızın kafasında kurşun var' dediler. Şok geçirdim. “ açıklamasını yaptı ve doktorun kendisine, zaman kaybetmeden üniversite hastanesine götürmesini söylediğin belirtti.

Doğan, hemen hastaneye gittiğini ve kısa bir operasyonla, kızının başından kurşunu çıkardıklarını aktardı.

“HASTANE BİZE HABER VERMEDİ”

E-Nabız uygulaması yardımıyla, kızının Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çekilen röntgenine baktıklarını ileten Doğan, "Orada kızımın kafasındaki mermi çekirdeği görünüyor ama eşimin anlattığına göre hastanede 'sonuçlar temiz’ demişler. Bir yıl boyunca hastaneden bize bir geri dönüş olmadı.” ifadelerini kaydetti.

Böyle bir durumu kendilerine haber vermelerinin gerektiğini ileten Doğan, “Kızım bu şekilde bir yıl boyunca kafasında o mermi ile yaşadı" ifadesini kullandı.

Anne Doğan, ameliyattan sonra polislerin hastaneye geldiğini ifade ederek "Karakola ifade vermeye gittik. Olayı olduğu gibi anlattım. Biz taş zannetmiştik. Karakolda, 'yorgun mermi isabet etmiş' dediler" açıklamasında bulundu.

Olayın yaşandığı gün, uzaktan bir silah sesi duyduğunu aktaran Doğan, "Kızım canından olabilirdi. Büyük bir hasar da olabilirdi kafasında. Doktorlar bize temiz dediler. Onlar öyle deyince biz de inandık. Yoksa ilk günden başka hastanelere gidip baktırırdık.” dedi.

Doğan, kurşunun kimden geldiğinin bulunmasını istediklerini belirterek "Bu olayda ihmali bulunan varsa hastane, doktor, hemşire hepsinin kanun önünde hesap vermelerini istiyoruz" ifadesini kaydetti.

“ETKİN BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMESİNİ İSTİYORUZ”

Ailenin avukatı Mehmet Erdem ise, konuya ilişkin yasal sürecin başlayacağını iletti ve "Ailenin de anlattığı üzere çok büyük ihmal söz konusu. Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bu ihmal sonucu küçük çocukta kalıcı bir hasar var mı, yok mu henüz bilmiyoruz.” ifadelerini kaydetti.

Erdem, ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek “Etkin bir soruşturma yürütülmesi ve ihmali olanların cezalandırılması için gerekli hukuki süreci yürüteceğiz" dedi.