9 yaşındaki Elif oyun oynarken öldü

Olay, dün, Mardin Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Elif Tekin, ailesinin gözleri önünde bir anda fenalaştı.

İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Tekin, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yapılan müdahalenin ardından Tekin, Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Elif Tekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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Hastanenin morguna konulan Tekin'in kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.