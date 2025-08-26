9 yaşındaki öz kızını taciz eden şahıs yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi

Bakan Yerlikaya, sosyal medyada, Kur'an'ı Kerim'e hakaret eden, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından açıklamalarda bulundu:

"Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz."

