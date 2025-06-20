9 yaşındaki Yasemin'i katletmişti! 17 yaşındaki kuzenin planı ortaya çıktı

Diyarbakır Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitenin A Blok'undaki dairede oturan aile, dün akşam kızları Yasemin Yıldırım kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi, vatandaşlarla birlikte arama çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucu Yasemin'in cesedi, oturduğu sitenin B Blok'unun 2. katında yer alan yangın merdiveninde bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. adlı kız gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu. M.Ç, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olaya ilişkin M.Ç'nin 17 yaşındaki kuzeni İ.Y.T. de gözaltına alındı. İ.Y.T. ise hakkında "konutunu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet'te Musa Kesler'in ulaştığı detaylara göre, M.Ç ifadesinde psikolojik bunalıma girdiğini söyledi fakat daha önce herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olduğuna dair bir sağlık kaydı çıkmadı. M.Ç ifadesinde şunları söyledi:

“Birini öldürmeye karar vermiştim ama kimi öldüreceğimi bilmiyordum.” Neden onu öldürmeye karar verdiğini ise “Denk geldi” diyerek açıkladı. Önce kullanacağı ‘kelebek’ bıçağı hazırlamış ardından ‘kan fotoğrafları’ ve benzer konulardan internetten araştırma yapmış. Cinayet sonrası yapacaklarından kitaplara kadar detaylı araştırma yaptığı ortaya çıktı. Bazılarından ekran görüntüleri aldı. Daha sonra da aynı site içinde ama farklı binada yaşayan Yasemin Yıldırım’ın yaşadığı yere gitti ve onu bıçaklayarak katletti.

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