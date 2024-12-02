9 yaşından beri babasının istismarına maruz kalan kız çocuğu intihar etti

İstanbul'da meydana gelen olayda, S.E. isimli bir kız çocuğu, babası T.E.’nin yıllarca süren cinsel istismarına maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. 2009 yılında başlayan istismar, S.E.’nin 2011 yılında evden kaçmasına kadar sürdü. 2021 yılında evlenen S.E., bir yıl sonra boşanarak ailesinin yanına döndüğünde, babasının cinsel saldırılarının devam ettiğini ifade etti.

SES KAYDI İLE KANIT TOPLADI

S.E., 4 Kasım 2022 tarihinde babasının saldırısı sırasında telefonuyla ses kaydı alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Daha önce de babası hakkında şikayetçi olan S.E.'nin başvuruları, yetersiz delil nedeniyle takipsizlikle sonuçlanmıştı.

BABA SUÇLAMALARI REDDETTİ

T.E., savcılıkta verdiği ifadede, kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisinden para almak için iftira attığını öne sürdü. Ayrıca, ses kaydı alındığı gün ikisinin birlikte uyuşturucu kullandığını, bu nedenle söylediklerinin ciddiye alınamayacağını iddia etti.

ŞOKE EDEN DETAYLAR

S.E.’nin annesi, kızının 2012 yılında babasının istismarına uğradığını kendisine anlattığını ancak böyle bir olaya ihtimal vermediği için o dönem bir şikayette bulunmadıklarını söyledi. 2022’de yeniden istismar iddialarını dile getiren kızının ses kaydı dinlettiğini belirten anne, şikayet sonrasında S.E.’nin sık sık intihar edeceğini söylediğini ve iki yıl önce yaşamına son verdiğini anlattı.

MAHKEME 50 YIL HAPİS CEZASI VERDİ

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 28 Kasım'da görülen karar duruşmasında sanık T.E., 2011 öncesindeki eylemleri nedeniyle “Organ sokmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu eylemleri birden fazla kez gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezası 26 yıl 3 aya yükseltildi. Ayrıca, 2022 yılındaki saldırı nedeniyle “Organ sokmak suretiyle çocuğun cinsel saldırısı” suçundan 24 yıl hapis cezası aldı.

Sanık T.E., toplamda 50 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.