9 yıl hapis cezaları bulunan ağabeyi ve kardeşi yakalandı

Kaynak: İHA
9 yıl hapis cezaları bulunan ağabeyi ve kardeşi yakalandı

Kars'ta haklarında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezaları bulunan ağabeyi ve kardeş, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandıkları yerde yakalandı.

Kars'ta haklarında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezaları bulunan ağabeyi ve kardeş, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandıkları yerde yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde 2 kardeşinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

"213 sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet, TCK-106/2 Silahla Tehdit ve TCK-86 Kasten Yaralama" olmak üzere haklarında 3 ayrı suçtan toplam 9 yıl 7 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. ve S.T. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılardan C.T.'nin 4 yıl 5 ay 35 gün ve S.T.'nin 5 yıl 2 ay 15 gün olmak üzere iki kardeş toplam 9 yıl, 7 ay ve 50 gün hapis cezası ile aranıyorlardı. Yakalanan iki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Son Haberler
Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı Haftası paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı Haftası paylaşımı
Denizli’de kundaklama görüntüleri şoke etti
Denizli’de kundaklama görüntüleri şoke etti
Google’dan yapay zekada çığır açacak hamle geldi: Artık sesli video oluşturacak
Google’dan yapay zekada çığır açacak hamle geldi: Artık sesli video oluşturacak
Kırşehir’de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
Kırşehir’de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
Bir zamanlar tuğla taşıyordu! Şimdi o okula, bağış yaptı
Bir zamanlar tuğla taşıyordu! Şimdi o okula, bağış yaptı