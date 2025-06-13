9 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Sezonu kupasız kapatan ve kadrosundaki önemli futbolcularla yolları ayıran Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor.

Savunmasını güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilerin kariyerine Suudi ekibi Al Ahli'de devam eden milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Demiral'ın Al Ahli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı lacivertlilerin milli yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı, Demiral'ın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

27 yaşındaki futbolcu 2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılmıştı. İtalya'da Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giyen milli stoper 2023 yazında 17 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'a transfer olmuştu.