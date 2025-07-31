90 bin camide yangınlar ve kuraklık için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerde yağmur duası okutulacağını duyurmuştu. Akşam saatlerinde sıcak havayla mücadele için minarelerden yağmur duası sesleri yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camiden yangın, kuraklık ve afetlerden korunmak için dualar edileceğini duyurmuştu.

Erbaş, dualara evlerin balkonlarından hep birlikte amin denmesi için çağrıda bulunmuştu. Tüm camilerde dua yapıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele devam ederken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan dikkati çeken bir adım geldi. Erbaş bu akşam yatsı namazından önce camilerden edilecek dualara herkesin balkonlarından amin demesini istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte Âmin diyelim. Allah kabul etsin.