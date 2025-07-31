90 bin camide yangınlar ve kuraklık için dua edilecek

Türkiye dört bir yandan gelen şehitlerin verildiği korkunç yangın haberleri ile kabusu yaşıyor.

Günlerce süren yangınlar, ekiplerin müdahaledeki yetersizliği, havadan yapılan müdahalelerdeki eleştiriler sürerken cevap bekleyen soruların yanında Diyanet İşleri'nden yangınlara ilişkin bir adım geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camiden yangın, kuraklık ve afetlerden korunmak için dualar edileceğini söyledi.

Erbaş, dualara evlerin balkonlarından hep birlikte amin denmesi için çağrıda bulundu.

Orman yangınlarıyla mücadele devam ederken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan dikkati çeken bir adım geldi. Erbaş bu akşam yatsı namazından önce camilerden edilecek dualara herkesin balkonlarından amin demesini istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte Âmin diyelim. Allah kabul etsin.