90 bin liraya sıfır ev. Devlet desteği 2 katına çıkarıldı

Kampanya ile devlet destekli prefabrik evler uygun fiyatla dar gelirli ailelere satılacak.

Son olarak prefabrik evler için verilen devlet desteği 150 bin liradan 300 bin liraya çıkarıldı.

Yüksek konut kredileri nedeni ile son günlerde vatandaşlar birikimini daha 'sonra üzerine prefabrik ev yaparız' diyerek arsa ve arazilere yatırmaya başladı. Ucuz maliyeti nedeni ile vatandaşların ilgisi prefabrik evlere yönelirken, üreticiler de bu tür evlerin üretimine her geçen gün çeşitlilik katmaya başladı.

ARSASI OLAN VATANDAŞLAR İÇİN KAÇIRMAZ FIRSAT

Metrekaresine göre her bütçeye uygun prefabrik evleri ise vatandaşları arazi almaya yöneltiyor. Prefabrik evi yerleştireceğiniz arazinin size ait olması ise maliyeti bir hayli düşüyor.

Bu kapsamda özellikle Milli Emlak'ın Türkiye'nin 81 ilinde satışa sunduğu uygun fiyatlı arsa satışlarını yakından takip ediliyor. Arsa alımını yapabilenlerin ise prefabrik ev edinmesinin yolu açılıyor.

PREFABRİK EVLERE DEVLET DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerekli koşulları sağlayan vatandaşların prefabrik ev inşa etme maliyetinin bir kısmını karşılamada destek veriyor Bunun için de birçok şartı yerini getirmek gerekiyor.

Bu kapsamda aranan şartların başında, prefabrik ev almak isteyen vatandaşların dar gelirli olduklarını belgelendirmesi gerekiyor. Bu kişiler bakanlığın verdiği 300.000 TL'lik ev desteğini alabiliyor.

PREFABRİK EV FİYATLARI 389 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Prefabrik evlerin fiyatları ise metrekaresine, katına içindeki banyo ve mutfağa göre değişiyor.

Örneğin, en çok tercih edilen 70 metrekarelik, tek katlı, 2+1 bir prefabrik evin fiyatı 389.900 liradan başlıyor. Bu ücretin 300.000 lirasını devlet desteği ile ödeyen bir kişi üzerine 89-90 bin lira koyarak prefabrik bir ev sahibi olabiliyor.