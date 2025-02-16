90 dakika boyunca Uğurcan'ın annesine sövülmüştü...Trabzonspor'dan Beşiktaş taraftarına mesaj: Misli ile...

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmaları kapsamında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş 2-1'lik skorla galip gelirken, maçta Trabzonspor ve A Milli Takım kalecisi Uğurcan Çakır'a karşı annesinin dahi katıldığı küfürler 90 dakika boyunca sürmesi oynanan futbolun önüne geçti.

TRABZONSPOR ASBAŞKANI'NDAN CEVAP

Beşiktaş taraftarının küfürlerinin ardından tepkiler dinmezken, bir tepki de Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'tan geldi.

Kafkas sosyal medyadan yaptığı paylaşımda küfür eden Beşiktaş taraftarına "Kaptanımıza karşı söylenen kötü sözleri, MİSLİ ile sahiplerine iade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor TFF'yi göreve çağırdı! Beşiktaş taraftarı Uğurcan Çakır'a 90 dakika küfür yağdırdı!