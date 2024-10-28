90 TL'lik ayçiçek yağını 350 TL'ye satmışlar Zeytinyağındaki büyük hile ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdadaki sahtekarlığa yönelik adımları kamuoyunda geniş yankı buldu. Denetimleri sıkılaştıran bakanlık, uygun olmayan ürünleri "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinde yayınlıyor.

Listeye göre en fazla hile yapılan ürünlerin başında zeytinyağı yer alıyor; bu alanda tohum yağları, zeytinyağı olarak satışa sunuluyor. Gıda Mühendisi ve Denetim Uzmanı Nurten Sırma, bu konudaki önemli detayları Milliyet'e aktardı.

"90 LİRALIK AYÇİÇEK YAĞINI 350 TL’YE SATIYORLAR"

Ayçiçek yağındaki sahtekarlıkları anlatan Sırma şunları söyledi: “Bitkisel karışım sıvı yağda boya tespit edildi. Ayçiçek yağının litresi 90 lira, firma bunun içerisine gıdada kullanımının yasak olduğu yeşil boyayı ilave ederek bunu zeytinyağı diye satıyor. Zeytinyağının litresi 350 TL. Yani 90 liralık ayçiçek yağını 350 TL’ye satıyorlar. Tonajlı sattığı için firmaya yüksek kar marjı kalıyor. Bu da niyeti bozan firmalara karanlık ve cazip bir saha açıyor. Tavuk sosu harcında gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya kullanmışlar.”

VATANDAŞ GIDADAKİ SAHTECİLİĞİ NASIL ANLAYABİLİR?

Firmaların yaptıkları sahtekarlıkların nasıl anlaşılacağına dair detayları da açıklayan Sırma, “Bu firmalar bitkisel karışım sıvı yağa uygun olmayan sektörün dışından bir boya ilave etmişler, bunu genelde koyu şişeye, kahverengi şişelere koyuyorlar. Gözle dışarıdan anlayamazsınız, ancak eve getirdiğinizde yemeğe veya salataya koymadan önce beyaz bir tabağa vatandaşlar döksün. Döktükten sonra boya kısmı bir tarafta yoğun olabiliyor. Bunu mutlaka tabağa veya bardağa boşaltsınlar. Eşit dağılmamış bir renk varsa, görüntüsünde farklılık varsa, tadında farklılık varsa tüketmesinler. Etiketsiz ürün almak çok riskli. Nereden geldiği belli olmayan ürünler oluyor. Üzerinde fabrika adı yok, kayıt numarası yok” ifadelerini kullandı.