90 yaşındaki komşusunu öldüren Türk Almanya'yı ayağa kaldırdı. Boğduktan sonra paraları aldı

Kuzey Ren-Vestfalya’da yaşayan 33 yaşındaki Mehmet S., 90 yaşındaki komşusu Nachbarin Anna ile aynı binada oturuyordu. İkili yaş farkına rağmen çok iyi anlaşıyor, bazen Mehmet S., kadının alışveriş dahil ihtiyaçlarını karşılıyordu.

Ancak Mehmet S., maddi sıkıntılar yaşamaya başladı. 1000 Euro'ya ihtiyaç duyan MehmetS, parayı arkadaşlarından borç istedi ama alamadı. Bunun üzerine yaşlı kadını soymaya karar verdi.

İddialara göre, kadının evine giren Mehmet S., Nachbarin Anna'yı boğarak öldürdü. Daireden 300 Euro, bir banka kartı, birkaç altın yüzük ve bir kolye ile 91 Euro değerinde 10 sigara paket aldı. Bir süre sonra kadının öldüğü haberini alan polis olayla ilgili soruşturmayı başlatırken, Mehmet S., teslim oldu.

Mehmet S.'nin yargılandığı dava, Pazartesi günü Bonn Eyalet Mahkemesi’nde başladı. Anna'nın kapıyı kendisi mi açtığı yoksa Mehmet S.'nin komşusunun apartman koridorunda olmasından faydalanarak mı eve girdiği belirsizliğini koruyor.

Davanın ilk duruşmasında sanık, hakkındaki suçlamalara yanıt vermeyi reddetti. Ancak polis sorgusunda masum olduğunu savunmuştu.