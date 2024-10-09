900 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
900 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 900 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi, 128 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin Esenyurt, Çatalca, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda 130 kilogram kokain, 265 kilo 120 gram metamfetamin, 2 milyon 202 bin adet sentetik ecza hap, 219 kilo 700 gram uyuşturucu hap üretiminde kullanılan madde, 5 adet uyuşturucu üretiminde kullanılan makine ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 128 şüpheliden 79'u tutuklandı.

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