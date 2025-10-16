Serhat KAYA/Bilecik / Yeniçağ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Buğday Tohumluk Projesi Tohum Dağıtım Töreni’ne katıldı.

2024 sezonunda 305 bin dekar alanda 75 bin ton buğday hasadı yapılan ilde, kaliteli tohum kullanımını artırmak amacıyla 17 milyon liralık bütçeli proje hayata geçirildi. Sertifikalı tohumlarla verimliliği yükseltmeyi hedefleyen girişimde, yüzde 25 hibe desteğiyle 901 çiftçiye 508 ton buğday tohumu ulaştırıldı.

Törene İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çiftçiler eşlik etti. Sözer, “Her tohum tanesi bolluk getirsin, emeğiniz bereketli olsun” diyerek hayırlı olsun dileklerini iletti. Proje, sürdürülebilir tarımı teşvik ederken, bölge ekonomisine uzun vadeli katkı sağlayacak.