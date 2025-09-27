90+1'de Mario Lemina'nın pozisyonu penaltı mıydı? beIN Trio son noktayı koydu

beIN Trio ekibi, Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u tek golle geçtiği maçının pozisyonlarını değerlendirdi. Eski hakemlerden oluşan ekip, Akdeniz temsilcisinin duraklamalarda beklediği penaltı pozisyonu için aynı fikirde birleşti.
İşte o yorumlar;
Sanchez'in Ogundu'ya müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Ceza sahası yan çizgisinden içeri girdikleri pozisyon. Bence devam kararı doğru bir ihlal yok.
Deniz Çoban: Ben asla burada ihlal olduğunu düşünmüyorum.
Bülent Yıldırım: Bence de devam. Yüzde 100 doğru.
90+1. dakikada Corendon Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Maçı seyrederken Lemina'nın eli kolu doğal konumda değil, çok yoğun bir şekilde penaltı şüphesi doğdu. Top ihlali gerektirmeyen bölgeden, omuzdan sekiyor.
Deniz Çoban: Yok, hayır.
Bülent Yıldırım: Temas noktası omuz, bu nedenle penaltı yok.
