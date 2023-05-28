90+9'da gelen gol Heidenhim'i Bundesliga'ya taşıdı

Almanya Bundesliga 2'de Heidenhim, 2-0 geriye düştüğü J. Regensburg karşısında 3-2 kazanarak Bundesliga'ya çıktı.

90+9'da gelen gol Heidenhim'i Bundesliga'ya taşıdı

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Heidenhim, J. Regensburg deplasmanına çıktı.

Mücadeleyi 2-0 geriden gelerek kazanan Heidenhim Bundesliga'ya çıktı.

Ev sahibi Regensburg'un gollerini 51' ve 56'da P. Owusu attı.

Heidenhim'e galibiyeti getiren golleri ise 58' B. Saller (kendi kalesine), 90+3'te penaltıdan Beste ve 90+9'da T. Kleindienst'ten geldi.

Bu sonuçla ligi 1. sırada tamamlayan Heidenhim, gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecek.

Jahn Regensburg ise 31 puanla ligi 17. sırada tamamlayarak küme düştü.

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