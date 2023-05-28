90+9'da gelen gol Heidenhim'i Bundesliga'ya taşıdı

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Heidenhim, J. Regensburg deplasmanına çıktı.
Mücadeleyi 2-0 geriden gelerek kazanan Heidenhim Bundesliga'ya çıktı.
Ev sahibi Regensburg'un gollerini 51' ve 56'da P. Owusu attı.
Heidenhim'e galibiyeti getiren golleri ise 58' B. Saller (kendi kalesine), 90+3'te penaltıdan Beste ve 90+9'da T. Kleindienst'ten geldi.
Bu sonuçla ligi 1. sırada tamamlayan Heidenhim, gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecek.
Jahn Regensburg ise 31 puanla ligi 17. sırada tamamlayarak küme düştü.