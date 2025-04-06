90'ların efsane oyunu LUNAR geri dönüyor

GungHo Online Entertainment, Japon rol yapma oyunlarının kült serisi LUNAR için resmi “hikâye fragmanı”nı yayınladı. LUNAR Remastered Collection adıyla çıkacak bu özel paket, Game Arts tarafından geliştirilen iki ikonik oyunun yenilenmiş versiyonlarını içeriyor: LUNAR: Silver Star Story Complete ve LUNAR 2: Eternal Blue Complete.

Koleksiyon, 18 Nisan 2025’te PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve Steam üzerinden PC platformu için piyasaya sürülecek. Bu yapım sadece grafiksel olarak değil, ses tasarımı, oynanış detayları ve dil seçenekleriyle de baştan yaratıldı.

HİKÂYEYE SADIK, TEKNOLOJİYE YÖNELİK

LUNAR: Silver Star Story Complete, Dragonmaster olma hayaliyle yola çıkan genç Alex’in, arkadaşlarıyla birlikte dünyayı ele geçirmeye çalışan Magic Emperor’a karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Devam oyunu olan LUNAR 2: Eternal Blue Complete ise ilk oyunun bin yıl sonrasında geçiyor. Bu kez kahramanımız Hiro ve esrarengiz kız Lucia’nın, tanrıça Althena’yı bulmak üzere çıktıkları yolculuk ve karşılarına çıkan düşmanlar anlatılıyor. Oyuncular, Borgan ve White Knight Leo gibi ikonik düşmanlara karşı mücadele verirken, “Lunar’ın Yokedicisi” olarak adlandırılan gizemi de çözmeye çalışıyor.

YENİLENEN GRAFİKLER, GENİŞ DİL DESTEĞİ

Bu remastered sürüm, klasik PlayStation 1 piksel sanatıyla yüksek çözünürlüklü animasyonları buluşturuyor. Oyunlar hem klasik modda hem de yenilenmiş modda oynanabiliyor. Böylece nostalji isteyenler eski tarzda, modern bir deneyim isteyenler ise yeni teknolojilerle oyunların tadını çıkarabiliyor.

Seslendirme konusunda da kapsamlı bir çalışma yapılmış. Tüm karakterler ve düşmanlar, Japonca ve tamamen yeni hazırlanmış İngilizce seslendirmelerle yeniden hayat buluyor. Oyunun metinleri ise İngilizce, Japonca, Fransızca ve Almanca olarak sunuluyor.

STRATEJİK SAVAŞ SİSTEMİ VE KALİTELİ OYNANIŞ

LUNAR Remastered Collection, klasik sıra tabanlı savaş sistemini modernleştiriyor. Her karakterin hız, konum ve saldırı menzili gibi unsurları göz önünde bulundurularak savaşlar daha stratejik hâle getirilmiş. Oyuncular, savaş hızlandırma özelliğiyle dövüşleri hızlandırabiliyor ve gelişmiş strateji ayarlarıyla daha akıcı bir oynanış elde ediyor.

Bu koleksiyon, yalnızca bir oyun paketi değil, aynı zamanda bir dönem ruhunun yeniden yaşatıldığı bir eser olarak öne çıkıyor. Özellikle 90’larda JRPG türüne damgasını vuran bu seri, yeni nesil oyunculara efsanevi bir hikâye anlatımının ve duygusal müziklerin nasıl olması gerektiğini yeniden hatırlatacak.

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HEM YENİLERE HEM SADIK HAYRANLARA

LUNAR serisi, 90’lar döneminin büyüleyici animasyonları, unutulmaz karakterleri ve romantik temalarıyla hâlâ milyonlarca hayranın gönlünde taht kurmuş durumda. Bu yeni koleksiyon, seriye uzun yıllardır bağlı kalan oyuncuları yeniden ekran başına çekerken, türü ilk kez deneyimleyecek yeni oyuncular için de mükemmel bir başlangıç sunuyor.

GungHo Online Entertainment’ın titiz çalışması, LUNAR’ı sadece günümüze taşımakla kalmıyor, aynı zamanda geçmişe dair duygusal bir köprü de kuruyor. Nostaljinin gücüyle teknolojinin imkanlarını birleştiren bu koleksiyon, RPG tutkunlarının kaçırmaması gereken bir yapım olarak öne çıkıyor.