90’ların efsane üçlüsü İzel-Çelik-Ercan neden dağıldı: Çelik’ten ayrılığın perde arkasını Armağan Çağlayan’a açıkladı!

Ünlü sanatçı Çelik, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki sohbetinde, grubun tarihine ve son dağılma sürecine dair çarpıcı detayları paylaştı.

Çelik, üçlünün arasındaki eski gerilimleri şu içten ifadelerle dile getirdi:

“Bazı şeyleri sır olarak tutmak lazım mı? Bazı şeyleri örtmek lazım mı? Tam bilmiyorum. İzel, Çelik, Ercan işinde hangisini anlatayım, hangisini anlatmayayım kısmında bir dengede durmaya çalıştım. Hâlâ da öyleyim.

Bir sırrımız var diyelim ve sırrı orada bırakalım. O sırrın sebep olduğu sonuçlardan biri; çatışmaya başladık biz. Yani senin şarkın mı daha iyi güzel? Benim şarkıyı mı albüme koyacağız? İşte şu daha iyi, bu daha iyi diye.”

Armağan Çağlayan'ın "Aynı şeyi yapacaksınız. Aynı şeyden para kazanacaksınız. Kimin A1 olduğunun ne önemi var?" sorusuna yanıt veren Çelik, telif gelirlerinin yarattığı ekonomik çekişmelerin de ayrılığın tetikleyicisi olduğunu vurguladı:

“Kimin şarkısını söylerseniz telifi o alır. Sen az konuş. Sen onu de, bunu de derken biz ayrıldık. Kendi yolumuzda da çok güzel gittik. O da ayrı mesele. Ama bence müthiş bir grup. Bence hep bir arada kalmalıydık. O zamanki tavrımızı yanlış buluyorum ben. Yani beraber yürümeliydik biz bütün yolu.”

Grubun 31 yıl aradan sonra yeniden sahnelendiği dönemi anımsatan Çelik, bu sefer İzel'in ayrıldığını da ortaya koydu.

"MAL GİBİ KALDIK SAHNEDE"

Yaşananları şu şekilde aktardı:

“Bu sefer İzel ayrıldı. Kıbrıs'ta hatırlayamadığım bir yerde bir sahneye çıktık. Kaçıncı şarkı olduğunu hatırlayamıyorum. İzel bir şarkı okumak istedi. Bizim şarkımız değil. Niye okumak istedi bilmiyoruz. Sonra sahneyi terk etti. Ercan'la mal gibi kaldık sahnede. Artık bu saatten sonra o ne olur bilmiyorum.”

İzel-Çelik-Ercan grubu bir kez daha dağıldı

ARAMIZDA KÜSLÜK YOK"

Çelik, İzel'in bu hareketini onaylamadığını belirterek, yaşadığı hayal kırıklığını, "Emeklilikte yaşa takılanlar gibiyiz hani son dakikada. Bir de ekstra para kazanacağız, eğleneceğiz. Güzel bir işti bence. O anlamda İzel'i doğru bulmuyorum. Biz kaldık sahnede." benzetmesiyle özetledi.

Yine de tüm bu zorluklara rağmen Çelik, İzel ile aralarında kalıcı bir küskünlük olmadığını özellikle ifade etti:

“Bizim aramızda da çatışmalar olabilir. Bunlar para, repertuvar çatışması, hepsi olabilir. Ama biz arkadaşız ve dostuz. İzel ne söylerse söylesin, bugün 'Çelik koş' dediğinde ben koşarım ona.”

İZEL-ÇELİK-ERCAN

İzel-Çelik-Ercan, 1990'ların Türk pop müziğine damga vuran efsanevi bir üçlü gruptur.

1991'de kurulan grup, üyeleri İzel Çelikay (vokal), Ahmet Çelik (vokal) ve Ercan Saatçi'den (vokal) oluşuyordu.

"Kavaklar", "Şinanay", "Özledim" gibi hit şarkılarıyla büyük başarı yakaladı, albümleri milyonlar sattı. 1993'te dağıldıktan sonra bireysel kariyerlere yöneldiler.

Grup, 2022'de 31 yıl aradan sonra yeniden birleşti ancak kısa sürede tekrar yollarını ayırdı.

Bugün üyeler solo projelerine devam ediyor; Çelik ve Ercan aktif, İzel ise ara sıra sahnede görülüyor.

