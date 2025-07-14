90’ların efsanesi Doğuş 1996’daki halini paylaştı: 14 yaşında cezaevine, sonra sahneye!

90’ların unutulmaz şarkıcısı Doğuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

1996’dan İskender Ulus ile bir fotoğrafını paylaşarak kariyerinin önemli anlarını anlatan sanatçı, “1996’da cezaevinden çıktım, anlatırken o ağladı, ben ağladım,” dedi.

“O AĞLADI, BEN AĞLADIM”

Doğuş, 1996’da cezaevinden çıktıktan sonra Ulus Müzik’e gittiğini anlattı: “Cezaevinden yeni çıkmıştım, büyük bir heyecanla Ulus Müzik’e geldim. Gökhan Tepe’ye Aşk Belası ve Zor Gelir şarkılarını vermiştim. Parayı verecek biri vardı. ‘Selamün aleyküm,’ dedim, ‘Aleyküm selam,’ dediler. ‘Doğuş sen misin?’ diye sordular. Oturduk, anlattım, anlattım… O ağladı, ben ağladım. Meğer o kişi İskender abiymiş. 1997’den beri bana babalık yaptı.”

Doğuş’un o paylaşımı ortalığı karıştırdı!

14 YAŞINDA CEZAEVİNE GİRDİ

14 yaşında hırsızlık suçundan cezaevine giren Doğuş, yıllar önce Katarsis programında yaşadıklarını paylaşmıştı. Yetiştirme yurdunda büyüdüğünü, ardından kaçarak sokaklarda yaşadığını anlatan sanatçı, “Hırsızlıkla para kazanmaya çalışıyorduk. Çorap çaldığımız için 14 yaşında cezaevine girdim,” demişti.

“KAÇARKEN VURULDUM”

“Bir gün arkadaşlar market soyacaktı, beceremediler, sadece sigara ve kalem çaldılar. Bana bir sürü kalem verdiler. Eski bir fabrikaya gidiyorduk. Yolda bir araba yaklaştı, ‘Gençler nereye?’ diye sordu. ‘Eve, amca,’ dedim. Adam kapıyı açarken tekme attım, hepimiz kaçtık. Ben kaçarken biri peşime düştü, koşarken kolumda bir acı hissettim, beni vurmuşlardı.”

“HIRSIZLIĞA TÖVBE EDİP ŞARKI YAZMAYA BAŞLADIM”

“Kurşun kolumu sıyırmıştı. Acıyla bir binaya sığındım, terasa çıkıp Allah’a dua ettim. İlk kez orada Allah’a inandım. Kalemleri cebimden attım, bir köşede bekledim. Polis telsizlerini duydum, polis bulunduğum kata kadar geldi, etrafa bakındı. O an Allah’ı kalbimde hissettim ve inandım. Polis gitti, kurtuldum. O gün tövbe ettim, bir daha hırsızlık yapmayacağıma söz verdim. Sonra şarkılar yazmaya başladım.”

DOĞUŞ KİMDİR?

Orhan Baltacı, bilinen adıyla Doğuş (30 Haziran 1974, Almanya), Türk şarkıcıdır.

HAYATI

Doğuş, 30 Haziran 1974’te Almanya’da doğdu. Aslen Rizeli olan sanatçı, 4 yaşına kadar Almanya’da yaşadı, sonra ailesiyle Türkiye’ye döndü.

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Ailevi sorunlar nedeniyle evden kaçtı, çocuk yaşta sokaklarda yaşamaya başladı. Birçok zorlukla mücadele etti. Sahne adını “Doğuş” olarak seçti. Survivor’a katıldı. 2014’te Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendi, ikiz çocukları oldu. Kariyeri

Müzik yolculuğuna 1997’de İskender Ulus’un prodüktörlüğünde, kendi yazdığı şarkılardan oluşan DOĞUŞ albümüyle başladı. İlk albümünde Gamsız, Uyan, Sensiz Ne Yaparım gibi hitler çıkardı. 1998’de ikinci albümü Doğuş ve Şarkıları’nda Yalancı, Milyonda Bir, Bunun Adına Yürek Derler gibi şarkılar yer aldı.

2000’de üçüncü albümü Hadi Hızlandır’ı Almanya’da yayınladı. Albümde Gülüm, Günah Pazarı, Bebişim, Ayrılmalıyız gibi sevilen şarkılar bulundu.

2001’de Sevdim, 2002’de Denge albümlerini çıkardı. 2004’te 6. His albümüyle geri döndü.

2005’te Ulus Müzik’ten ayrılarak Promise Production’la anlaştı. Tam Doğuş albümünde Grek ezgilerine yer verdi. Daha sonra kendi şirketi Doğ Müzik’i kurdu, Elif Karlı’nın albümünün prodüktörlüğünü yaptı.

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2006’da DSM’ye geçti, Bozuk adlı maksi teklisini çıkardı. Albümde Ceza’nın İngilizce versiyonu Don’t Cry da yer aldı. Bu şarkıya çektiği klip, Doğuş’un ilk klibi oldu. Aynı yıl Unicef için bir filmde başrol oynadı, kendi hayatını canlandırdı.

Ayrıca arabesk tarzına yönelerek 2006’da hit şarkı Dönek’in klibiyle yeni bir albüm çıkardı.

2008’de Ten adlı maksi teklisini, 2009’da Onbirde Bir albümünü yayınladı.

2010’da Kırık Hançer albümünde Cankan ve Niran Ünsal ile düet yaptı. Çıkış şarkısı Gitme için İshak Paşa Sarayı’nda klip çekti ve klibin yönetmenliğini kendisi yaptı.

2014’te Azerbaycan’da Seni Axtariram programının sunucusu Hoşkedem Baxseliyeva ile evlendi.

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