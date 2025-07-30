90’ların efsanesi Küçük İbo şimdi ne yapıyor? Yeni işi herkesi şoke etti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
90’ların efsanesi Küçük İbo şimdi ne yapıyor? Yeni işi herkesi şoke etti!

90’ların çocuk yıldızı Küçük İbo, son görüntüsüyle dikkat çekti. Müzik kariyerini devam ettiren sanatçı, ticarete de atıldı. Yeni mesleği hayranlarını oldukça şaşırttı.

12 yaşında çıkardığı albümle büyük üne kavuşan Küçük İbo, yıllar sonra yeniden gündemde. 90’ların sonunda parlayan çocuk şarkıcı, bu kez yeni işiyle konuşuluyor.

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İbrahim Tatlıses’in Şanlıurfa konserinde sahneye atlayıp mikrofonu kapan Küçük İbo, böylece şöhretin kapısını araladı. Özellikle Hülya Avşar Show’daki performansıyla büyük yankı uyandırdı.

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Birçok albüm çıkaran ve şarkıları sevilen sanatçı, 1998’de yayımlanan Küçük İbo dizisiyle ününü sağlamlaştırdı. Genç yaşına rağmen Türkiye’de tanınan sanatçı, farklı dizilerde de rol aldı.

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1996’da Ayrılık Acısı, 1997’de Hasret Sona Erdi Bugün, 1998’de Yüreğim Yanıyor, 2000’de Sensiz Olmuyor Gülüm, 2004’te Hancı ve 2009’da Sahnede albümlerini yayımlayan sanatçı, son olarak 2013’te Nerdesin şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu.

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90’ların sonunda ünlenen çocuk yıldız Küçük İbo, kendi adıyla anılan dizi ve filmlerle dönemin sevilen minik yıldızlarından oldu. Yıllar sonraki itirafı ise magazin gündemini salladı.

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“12 YAŞINDA ŞÖHRET OLMAM HATAYDI”

Küçük yaşta sektöre girmenin pişmanlığını yaşayan sanatçı, “12 yaşımda albüm yapıp ünlü olmam hataydı. Şimdiki aklım olsaydı, müzik dünyasına erken girmezdim. Daha bilinçli olurdum” dedi. Şimdi 40 yaşında olan sanatçı, Nişantaşı’nda görüntülendi. Künefe salonu işlettiğini belirten Küçük, “Ara sıra uğruyorum. Daha çok müziğe odaklanıyorum. Kendi halimde yaşamayı tercih ediyorum” dedi.

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KÜÇÜK İBO KİMDİR?

Küçük İbo, 90’larda Türkiye’de çocuk şarkıcı olarak ünlenen İbrahim Halil Küçük’ün sahne adıdır.

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1982 doğumlu sanatçı, 12 yaşında Şanlıurfa’da İbrahim Tatlıses’in konserinde sahneye çıkarak dikkat çekti.

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1996’da Ayrılık Acısı albümüyle müzik kariyerine başladı; Hasret Sona Erdi Bugün, Yüreğim Yanıyor, Sensiz Olmuyor Gülüm gibi albümlerle ününü pekiştirdi.

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1998’de Küçük İbo dizisinde rol alarak oyunculuğa adım attı ve çeşitli yapımlarda yer aldı.

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90’ların popüler çocuk yıldızlarından olan Küçük İbo, 2013’te Nerdesin şarkısını çıkardı.

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Yıllar sonra müzik kariyerine devam ederken Nişantaşı’nda künefe salonu işlettiğini açıklayarak gündeme geldi.

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Küçük yaşta şöhretin pişmanlığını yaşayan sanatçı, daha bilinçli adımlar atmayı tercih ettiğini ifade etti.

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