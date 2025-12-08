Günaydın'da yer alan habere göre, bir dönemin sevilen şarkıcısı Özlem Yerşen hakkında vergi kaçırdığı iddiasıyla iddianame düzenlendi. İddianameye göre Beyoğlu Vergi Dairesi tarafından yürütülen incelemede, derneğin 2022 yılına ait defter ve belgeleri istendi.

HAKİM ÇEŞİTLİ KURUMLARA MÜZEKKERE YAZILMASINI İSTEDİ

Vergi Müfettişliği, evrakların teslim edilmediğini söyleyerek ünlü şarkıcı hakkında rapor hazırlayıp durumu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.

Savcılık, Vergi Usul Kanunu'nun 359/a-2 maddesi uyarınca 'belge ibraz etmeme (gizleme)' suçunun işlendiğini ileri sürdü ve Özlem Yerşen'in cezalandırılmasını istedi. Hakim, eksik hususların tamamlanması amacıyla çeşitli kurumlara müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Buna göre; derneğin yetkilendirme kararının gönderilmesi, dernekle ilgili ticaret sicil kayıtlarının mahkemeye sunulması, sanatçının e-tebligat başvurusu olup olmadığının ilgili vergi dairesinden bildirilmesi istenecek. Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

'DERNEĞİN MUHASEBE İŞLERİNİ BEN YÜRÜTMEDİM'

Duruşmada savunma yapan Özlem Yerşen, "Dernek, sanatçıların ses hakkını korumak amacıyla çalışan 40 yıllık bir topluluktur. Üyelerin ricası üzerine gönüllü olarak yardımcı oldum. Daha sonra benim adıma bir yetki belgesi düzenlenmiş ancak bu benim bilgim dışında yapılmış. Defterlerin nerede olduğu, kim tarafından tutulduğu konusunda bilgim yok. Muhasebe süreçlerine dahil olmadım. Eğer bir eksiklik varsa kasıtlı değildir" dedi.

Yerşen, kendisine ulaşan bir tebligat olmadığını, bu nedenle sürecin nasıl işlediğinden haberdar olmadığını da söyledi.

ÖZLEM YERŞEN KİMDİR?

Şarkıcı Özlem Yerşen veya sahne adıyla Hazal, 27 Temmuz 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul, lise ve konservatuvar eğitimini doğum yeri olan İstanbul’da tamamladı. 12 sene boyunca lisanslı olarak voleybol oynadı.

1994 senesinde Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin sınavlarına girerek Klasik Türk Musikisi bölümünü kazandı. Melahat Pars, Cinuçen Tanrıkorur, Süheyla Altmışdört ve Sadun Aksüt gibi değerli isimlerin öğrencisi oldu.

Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın sınavlarına girdi ve başarılı oldu. Konservatuvar eğitimi sırasında müzisyen arkadaşlarıyla birlikte sahne performansı yapmaya başladı.

Sahneye adımını attığı dördüncü ayda ilk albüm teklifini aldı. 15 Aralık 1995 tarihinde Klip Müzik etiketiyle çıkardığı, aranjörlüğünü Bülent Özdemir’in yaptığı, Sevdalım adlı albümünü yayınladı.