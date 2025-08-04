90’ların yıldızı Bora Gencer kaza geçirdi: 'Öptüm Seni Şeker' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı

Ünlü sanatçı Bora Gencer, sosyal medya paylaşımıyla sağlık durumunu ve kazanın ardından yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle duyurdu.

Hastane yatağında çektiği fotoğrafını paylaşan Bora Gencer, kazayı şu sözlerle anlattı:

“Sabah şarkı söyledim, şimdi ise büyük bir trafik kazasından sağ çıktım.”

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı hızla ilgi gördü.

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Takipçileri geçmiş olsun mesajları gönderirken, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu haberi sevenlerini rahatlattı.

Son yıllarda Bodrum’da yaşayan Bora Gencer, müzik kariyerine devam etti. Ancak son dönemde ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu.

BORA GENCER KİMDİR?

Bora Gencer, 14 Nisan 1965’te İstanbul’da doğan Türk pop müziği sanatçısı, oyuncu ve sunucudur. Caz piyanisti İlham Gencer’in oğlu olan Gencer, müzikle iç içe bir ailede büyüdü. Annesi Necla Gencer, babasının ikinci eşiydi; Ayşe ve İlhan Gencer adında iki kardeşi var.

Ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer, babasının amcasının eşiydi. İstanbul Devlet Konservatuvarı’na 200 üzerinden 193 puanla giren Gencer, keman bölümünü seçip 7 yıl eğitim aldı. Babasının desteğiyle 1985’te profesyonel müzik hayatına atıldı.

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1995’te Mega Müzik’ten çıkan Öptüm Seni Şeker albümü, Aysel Gürel ve Garo Mafyan imzalı şarkıyla büyük yankı uyandırdı. 1999’da Bir Allah Bilir albümünü, Kerim Tekin anısına 12 şarkıyla yayınladı.

2001’de Baştan Çıktım, 2007’de Aşık Oldum ve 2012’de Sabır albümleriyle kariyerini sürdürdü. Asya, Demet, Harun Kolçak ile turnelere katıldı; Pamukkale Festivali ve Kahire Uluslararası Müzik Yarışması’nda birincilik, Onno Tunç Beste Yarışması’nda üçüncülük kazandı.

Müzik dışında oyunculuk ve sunuculuk yaptı. Bize Ne Oldu dizisinde Sibel Can’ın sevgilisini oynadı, Kamelyalı Kadın müzikalinde Hande Subaşı ile başrolü paylaştı. Kaçak Gelin ve Aşk Başa Gelince filmlerinde rol aldı.

Havuz Show, Alabora Reality Show ve Bora Bora Show programlarında sunuculuk yaptı; Renklerde Kaybolan Hayat filminde Nazım Hikmet’i canlandırdı.

2008’de Alman vatandaşı Hülya Yaman ile evlendi, oğlu Ayaz aynı yıl doğdu. Çift, 2021’de boşandı. 1991’de annesini trafik kazasında, 2022’de ablası Ayşe Gencer’i, 2023’te babası İlham Gencer’i kaybetti.

Gencer, müzik ve sahne çalışmalarına devam ediyor. 2019’da pazarcılık yaptığı haberleri gündem oldu, 2024’te Almanya’da prostat ameliyatı geçirdi.