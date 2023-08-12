90'lı yılların süper modelleri 33 yıl sonra bir araya geldi

Moda dünyasının ikonik modelleri Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington ve Naomi Campbell yıllar sonra bir araya geldi. 1990'lı yıllarda "süper model" teriminin doğmasına öncülük eden yıldızlar, unutulmaz bir çekime imza attı.

90'lı yılların süper modelleri 33 yıl sonra bir araya geldi

Günümüzde Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid veya Irina Shayk gibi isimler için kullanılan "süper model" terimi, 90'lı yıllarda kariyerinin zirvesinde olan dört büyük modele aitti.

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33 YIL ÖNCE AYNI KAPAKTAYDILAR

İkonik modeller Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Linda Evangelista ve Cindy Crawford, 1990 yılında Vogue dergisi için bir araya gelmişti.

Usta fotoğrafçı Peter Lindberg'in çektiği bu kapak, dönemin en iyi modellerini bir araya getirmişti.

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Neredeyse 33 yıl sonra günümüz süper modellerinin yolunu açan 4 ikonik model, yine Vogue dergisi için bir araya geldi. Kapakta yer almayan Tatjana Patitz, bu yılın başında hayatını kaybetti.

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Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell ve Christy Turlington, Vogue dergisinin hem İngiliz hem de Amerika edisyonlarında kapak oldu.

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Derginin kapağında "Tüm zamanların en iyileri" ifadesi yer aldı.

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Çekimleri usta fotoğrafçı Rafael Pavarotti gerçekleştirdi.

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BELGESEL GELİYOR

Öte yandan,modeller "The Super Models" adlı belgeselde de bir araya gelecek. Dijital platformda yer alacak olan belgeselde, modeller, 80'li ve 90'lı yıllarda kariyerlerine nasıl başladıklarını anlatacak.

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