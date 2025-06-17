91 yaşındaki sürücüden şok kaza! Kalp krizi geçirdi

Kaza, sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne 16 CBT 11 plakalı otomobiliyle ilerleyen İ.Y., aniden rahatsızlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada can kaybı ve yaralananın olmadığı belirtildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu İ.Y.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İ.Y., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.