91 yaşındaki sürücüden şok kaza! Kalp krizi geçirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
91 yaşındaki sürücüden şok kaza! Kalp krizi geçirdi

Bursa Orhangazi’de bir otomobil sürücüsü kalp krizi geçirdi. Kriz geçiren 91 yaşındaki sürücü, 4 ayrı otomobile çarparak durdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne 16 CBT 11 plakalı otomobiliyle ilerleyen İ.Y., aniden rahatsızlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada can kaybı ve yaralananın olmadığı belirtildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu İ.Y.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İ.Y., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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