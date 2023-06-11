92 yaşındaki George Soros şirket yönetimini 37 yaşındaki oğluna bırakıyor

Milyarder yatırımcı George Soros, 25 milyar dolarlık şirketinin yönetimini oğlu 37 yaşındaki Alex Soros'a devrettiğini açıkladı.

92 yaşındaki George Soros şirket yönetimini 37 yaşındaki oğluna bırakıyor

VOA Türkçe'nin haberine göre; Wall Street Journal gazetesine konuşan 92 yaşındaki Soros, hayırsever ve liberal eylemci, oğlunun bunu hak ettiğini söyledi.

Alex Soros da gazeteye verdiği röportajda, kendisini babasından daha politik olarak tanımladı ve Amerikalı sol kanat siyasilere para bağışı yapmaya devam edeceğini belirtti. "Karşı taraf bunu yaptığı sürece biz de yapmak zorundayız" dedi.

Alex Soros, Aralık ayında Open Society Foundation-Açık Toplum Vakfı'nın başkanlığına seçilmişti. Vakıf, yılda 1,5 milyar doları dünya genelinde insan haklarını destekleyen gruplara ve demokrasilerin inşa edilmesine yardımcı olmak için harcıyor.

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