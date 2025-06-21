92 yaşındaki kadının 'yaşlılık' sözleri ilgi gördü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medyada 92 yaşındaki bir kadının sözleri ilgi gördü. Yaşlılıkla ilgili yaptığı tespitler izleyenlere örnek oldu.

Tekirdağ Şarköy'de yaşayan 92 yaşındaki bir kadının videosu sosyal medyada paylaşıldı. Sözleri ile kişisel gelişim uzmanlarını aratmayan kadın yaşlılık ile ilgili sözleri beğeni topladı.

Gençlere tavsiyelerde bulunurken kendi yaşadıklarını da paylaşan Mecbure Hanım "Yaşlandım' diye bir köşeye geçmeyin' derken üretmenin önemine vurgu yapan sözleri ile herkese örnek oldu. 'Ayakta duracaksın' sözleri ile yaşlılık kavramını çok farklı bir şekilde ele alan Mecbure Hanım, 'yaşlılığı neşeli ve güzel geçirmek' gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sabahları spor yaptığını, televizyon programlarında doktorlarının önerilerine kulak verdiğini de belirten kadın 'şimdi yaşlandım diyorlar, yaşlandım demek yok, şimdi yaşlandım diye kendilerini bir yere atıyorlar, naz yapmak yok, ayakta duracaksın' dedi.

Mecbure Hanım'ın kişisel gelişim tarzındaki konuşmasının videosunun altına çok sayıda olumlu yorum gelirken genç yaştaki pek çok kişi de söylenen sözlere hak verdi.

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