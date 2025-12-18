Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucu 93 suçtan hakkında 90 yıl 8 ay 14 gün hapis cezasıyla aranan zanlı İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yakalandı.

Hükümlünün 'Bilişim sistemleri dolandırıcılığı' suçundan 69, 'Dolandırıcılık' suçundan 12, 'Banka veya kredi kurumları dolandırıcılığı' suçundan 5, 'Tehdit' suçundan 4, 'Şantaj' suçundan 1, 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan 1, 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 1 olmak üzere 93 farklı suç dosyası kapsamında hakkında 90 yıl 8 ay 14 gün hapis ve 54 bin 920 TL para cezasıyla arandığı ifade edildi. Zanlı, Edirne Adliyesi'ne gönderildi.