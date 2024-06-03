93 yaşındaki milyarder iş adamı başka iş adamının kaynanasıyla evlendi. Eski eşi tanıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
93 yaşındaki milyarder iş adamı başka iş adamının kaynanasıyla evlendi. Eski eşi tanıştırdı

Rupert Murdoch 93 yaşında yeniden evlendi.

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch, 93 yaşında nikah masasına oturdu.

Daha önce 4 evlilik yapan ünlü milyarder Murdoch, moleküler biyolog Elena Zhukova ile dünyaevine girdi.

ESKİ EŞİNİN DAVETİNDE TANIŞTI

Kaliforniya'nın Bel-Air kentinde bulunan bir üzüm bağında gerçekleşen törene pek çok ünlü isim katıldı.

Murdoch ile Zhukova’nın, eski eşi Wendi Deng’in ev sahipliği yaptığı bir aile buluşmasında tanıştığı belirtildi.

Zhukova aynı zamanda, Rus milyarder Roman Abramoviç’in eski eşi Dasha Zhukova’nın da annesi.

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DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNDEN

Murdoch, Wall Street Journal, New York Post ve Fox News gibi yayın organlarını barındıran Fox Corporation ve News Corp’un başkanlığını üstleniyor.

Bloomberg’in milyarderler endeksine göre Murdoch 9.77 milyar dolar servete sahip.

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