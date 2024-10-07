94 yaşında 45 yıl iktidarda

Duayen gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı Habertürk web sitesinde yayınlanan köşe yazısında benimle şöyle dalga geçmişti:

-"Son olarak dün gazeteci dostumuz Orhan Uğuroğlu 'Erdoğan aday olamaz' diye noktayı koymuş. Okuyunca güldüm.

Peki sizce Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yapacağı bir Anayasa yorumuyla Erdoğan'ın adaylığını 'Hayır olamazsın' diye reddetmesi mümkün mü?

Bence böyle bir ihtimal hiç ama hiç yok.

Erdoğan istediği müddetçe aday olacaktır.

YSK'nın da bu adaylığı reddetmesi asla ve kat’a mümkün değildir."

Altaylı'nın bu sözlerine 23 Mart 2022’deki, yazımda yer verdim:

2014 ve 2018’de aday olduğu için 3’üncü kez aday olmasının anayasa ihlali olacağını yazarak Altaylı’ya itiraz ettim.

Heyhat, Altaylı haklıymış.

Altaylı’dan özür diliyorum.

14 Mayıs 2023’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi için muhalefet partilerinden hiç güçlü itiraz gelmedi.

Daha da kötüsü;

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener tek bir kelime itiraz etmediler.

Yüzbinleri “Anayasayı çiğnetmeyiz. Aday olamazsın Erdoğan” diye sokağa dökmediler.

“Erdoğan mağduriyetten seçim kazanır, mağdur etmeyelim. Aday olsun seçimde yeneceğiz” dediler.

Kılıçdaroğlu ve Akşener mağdur etmediler, mağdur oldular.

CHP ve İYİ Parti genel başkanlıklarını kaybettiler.

6’lı Masa’nın bazı partileri ise YSK’ya dilekçe verip itiraz ettiler.

Türk siyasi hayatında bir ilk oldu:

-Dilekçeli muhalefet…

Baktı ki Yandaş Seçim Kurulu, (YSK) muhalefet de medyada hikâye, Erdoğan’ın adaylığını güle oynaya kabul etti.

“YSK kabul eder” diyen sadece Fatih Altaylı değildi.

-Sözcü yazarı ve FOX TV yorumcusu Deniz Zeyrek.

-Halk TV'den Mehmet Tezkan.

-FOX TV Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya.

“YSK kabul eder” diyen dört meslektaşıma 23 Mart 2022’de şöyle sordum:

Anayasayı yok mu sayıyorsunuz?

Erdoğan’ın, Bahçeli'nin ve YSK'nın anayasayı çiğnemesine razı mısınız?

Kanmayın, milleti de kandırmayın,

Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe prim vermeyin,

Yüksek Seçim Kurulu’nun anayasayı çiğnemesinin mümkün olmadığını savunun…

Heyhat; Zeyrek, Tezkan ve Küçükkaya da haklı çıktılar.

YSK’nın anayasayı çiğneyeceğini, dört meslektaşım gördü ben göremedim, onlardan da özür dilerim.

2018-2023 arası; Anayasa’ya göre Erdoğan’ın 3’üncü kez aday olamayacağını söyleyen 6 eski Adalet Bakanına, 12 Anayasa hukuku profesörüne ve sayısız hukukçuya inandım.

Anayasa’yı savundum.

YSK’nın 11 üyesinin, Anayasa’yı çiğnemeyeceğini sandım.

Çok saf, hatta salakmışım.

Gelelim günümüze.

Birkaç gün önce YouTube yayınında Fatih Altaylı bu kez şöyle dedi:

-“Erdoğan’ın 2028’de adaylığı kanuna aykırı…”

Evet haklı. Anayasa’ya da cumhurbaşkanlığı seçim kanununa da 2023’te olduğu gibi aykırı.

Ancak bu kez Altaylı’nın bana yazdığı gibi diyorum ki;

-Okuyunca güldüm.

Peki sizce Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yapacağı bir Anayasa yorumuyla Erdoğan'ın adaylığını 'Hayır olamazsın' diye reddetmesi mümkün mü?

Bence böyle bir ihtimal hiç ama hiç yok.

Erdoğan istediği müddetçe aday olacaktır.

YSK'nın da bu adaylığı reddetmesi asla ve kat’a mümkün değildir.

Sevgili Altaylı kardeşim.

Ok yaydan, macun tüpten çıktı Anayasa maddesi yok hükmünde oldu.

Muhalefet yine, “aday olsun yeneriz” der.

YSK, “2023’te kabul ettim içtihat oldu” der.

-“Erdoğan’ın 2028’de adaylığı kanuna aykırı” sözün 14 Mayıs 2023 seçiminde olduğu gibi havada kalır.

“Erdoğan istediği müddetçe aday olacaktır” sözün geçerli olur.

Çünkü bu YSK ve bu tek adam rejimi varken;

Erdoğan; 2028’de de 2033’te de 2038’de de 2043’te 89 yaşında da aday olur.

2003-2048 döneminde 45 yıl, Türkiye’yi 94 yaşına kadar tek başına yönetir.

Sonrası mı?

Ben bilmem, Allah bilir.