95 araç birbirine girdi

Kazaların artan etkisiyle, Kazakistan'da Aksaray-Şuçinsk karayolunda dev bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya, 95 aracın karıştığı ve sonuçta büyük bir trafik felaketi yaşandığı bildirildi.

Olay otobanın 153. kilometresinde, Kazakistan'ın başkenti Astana'nın yakınlarında gerçekleşti. Olayın nedenini araştıran yetkililer, araçların hız sınırlarını aşmalarının ve güvenli mesafeyi korumamamalarının büyük etkenler olduğuna dikkat çekti.

Sabah saatlerinde hava koşullarının kötüleşmesi sonucu, yetkililer karayolunu kapatmak zorunda kaldılar. 07:20'de Astana-Petropavlovsk yolu trafiğe kapatıldı. Ancak, hava şartlarının iyileşmesiyle ve yolun temizlenmesiyle saat 12:30'dan itibaren trafikte kontrollü hareketliliğe izin verildi. O esnada, polis ve özel araçlar eşliğinde araçların Şuçinsk yönüne hareket etmesi sağlandı.

Bu geçiş esnasında, kazanın meydana geldiği bölgede, sürücüler hız sınırlarını aşarken ve güvenli mesafeye uymadıkları için 95 araç birbiriyle çarpıştı. Kazanın yaşandığı yer, Şuçinsk’in yakınlarındaki Janatalap köyü civarındaydı. Kazanın hemen ardından, polis ve "KazAvtoJol" yetkilileri olay yerine intikal etti.

Kazadan sonra, 22 kombine yol makineleri ve 2 traktör, olayın yaşandığı alanda yol temizliği yapmaya başladı. Temizlenen yolda, çalışabilecek durumda olan araçlar tekrar hareket etmeye başladı. Olayın büyüklüğü nedeniyle, kazanın olduğu karayolu kısmı tekrar kapatıldı. Bu alan, tüm araçlar için erişime kapalı durumda.

Yetkililer, kazada can kaybı olup olmadığı konusunda henüz herhangi bir bilgi almadıklarını belirttiler. Kazanın büyüklüğü ve aracın türü göz önünde bulundurulduğunda, yolculuk edenlerin güvenliğinin sağlanması için bölgeye yoğun bir şekilde çalışma yapılacağı ifade ediliyor. Kazadan dolayı, trafiğin tüm hızıyla devam etmesi bekleniyor, ancak güvenli seyahat için hız sınırlarına uymak önem arz ediyor.

Kazanın nasıl gerçekleştiği, hava koşulları, araçlar ve sürücü hatalarının bir araya gelmesi sonucu bu büyük felaketin meydana geldiği, yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda yer aldı. Bu tür kazaların önüne geçilmesi için sürücülerden daha dikkatli olmaları ve hız kurallarına riayet etmeleri gerektiği vurgulandı.