95 ilaç geri ödeme listesine alındı: Bakan Işıkhan duyurdu!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
95 ilaç geri ödeme listesine alındı: Bakan Işıkhan duyurdu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5’i kanser, 6’sı diyabet, 5’i kronik immün trombositopeni, 5’i talasemi ve 5’i de astım-KOAH tedavilerinde kullanılan toplam 95 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5’i kanser, 6’sı diyabet, 5’i kronik immün trombositopeni, 5’i talasemi ve 5’i de astım-KOAH tedavilerinde kullanılan toplam 95 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 95 ilacı daha geri ödeme listesine eklediklerini bildirdi.

Liste güncellendi! Artık o ilaçlar da geri ödemeye dahil olduListe güncellendi! Artık o ilaçlar da geri ödemeye dahil oldu

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

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Yeni düzenlemeyle, 5’i kanser, 6’sı diyabet, 5’i kronik immün trombositopeni, 5’i talasemi ve 5’i de astım-KOAH tedavilerinde kullanılan ilaçlar olmak üzere 88'i yerli üretim 95 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi.

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