95 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
95 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bir süredir haber alınamayan 95 yaşındaki Bekir Gedik, evinde ölü bulundu.

OLAY FATİH MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Olay, Fatih Mahallesi Şehit Polis Adem Tut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bekir Gedik'ten bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı incelemede, Gedik'in evinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

EŞİ 16 ARALIK'TA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan, Bekir Gedik'in eşi Melek Gedik'in 16 Aralık tarihinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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