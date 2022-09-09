96 yaşında hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth’in son fotoğrafındaki detay dikkat çekti. Öleceği günler öncesinden belliymiş

Balmoral'daki ikametgahında 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2.Elizabeth'in ölümünden önceki son halinin fotoğrafı basında yer aldı.

Balmoral Şatosu’da çekilen fotoğrafta Kraliçe 2.Elizabeth'in bastondan destek aldığı ve diğer elindeki morlukta dikkatlerden kaçmadı.

Kraliçe 2.Elizabeth'in, Liz Truss'u İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nda karşıladığı fotoğrafı hayattaki son fotoğrafı olarak da tarihteki yerini aldı.

Ayrıca Kraliçe 2.Elizabeth'in ölümüne ilişkin İngiliz basınında da dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Kraliçe Elizabeth'in öleceği günler öncesinden belliydi.

ÖLECEĞİ ÖNCEDEN BELLİYDİ

Avustralyalı doktor Deb Cohen-Jones ise İngiliz basınına verdiği demeçte yeni Elizabeth'in Başbakanı Liz Truss ile birlikte poz verdiği sıradaki görüntüsü üzerinden yorum yapan doktor Kraliçe 2. Elizabeth'in ellerine dikkat çekti.

Normalde kamera karşısında ya da halkın arasına çıktığında ellerinde mutlaka eldiven olan Elizabeth bu kez bunu tercih etmemişti ve fotoğrafta ellerinin üzerindeki benekler oldukça belirgindi. Ancak Deb Cohen-Jones, Kraliçe Elizabeth'in elindeki morluklara dikkat çekti.

Avustralyalı doktor, Elizabeth’in birkaç gün içinde öleceğinin bir işareti olduğunda ısrarcı. Kraliçenin ‘periferik vasküler’ denen bir hastalıktan muzdarip olduğunu düşünen doktor, kraliçenin genel sağlık durumunun ve ellerinin görünümünün, kalbinin artık kanı etkili bir şekilde pompalayamadığını ortaya koyduğunu düşünüyor.

“Periferik dolaşımınız kraliçeninki kadar zayıfsa organlara iyi bir kan akışı sağlanmıyor demektir. Bu da çoklu organ yetmezliğinin bir işareti olabilir” diyen Deb Cohen-Jones, hastalığın kramplar veya kas yorgunluğu olarak ortaya çıkabilen aralıklı ağrı, etkilenen vücut kısmında 'soğukluk', uyuşukluk ve iğne batmaları gibi semptomları olduğunu açıklıyor. Ancak işin daha da kötüsü bu hastalık kan basıncını yavaşça düşürüyor ve vücuttaki kan akışı yavaşlıyor, bu da ekstremitelerin (uvuzların) üşümeye başlamasına neden oluyor ve tahmin edilemez derecede ağrı ve acıya neden oluyor.