96 yaşındaki bakkalın dev marketlerle savaşı. Tam 70 yıldır aynı işi yapıyor

Dile kolay tam 96 yaşında...Bakkaların süper marketlere karşı savaşını tam 70 yıldır sürdürüyor. Hala ayakta. Mahmut Akarsı 96 yaşında. Giresun'un Keşap ilçesinde kendi elleriyle kurduğu bakkalda mücadelesini sürdürüyor.

Giresun'un Keşap ilçesinde yaklaşık 70 yıldır bakkallık yapan 96 yaşındaki Mustafa Akarsu, marketlere karşı ayakta durmaya çalışıyor. Hisarüstü köyünde 15 metrekarelik ahşap bakkal dükkanını işleten Akarsu, köyünün ve işinin değişen koşullarına rağmen, aynı yerinde aynı gayretle hizmet veriyor.

KÖYDE KALMAYI TERCİH ETTİ, BAKKAL DÜKKANINI KENDİ ELLERİYLE KURDU

1926 doğumlu olan Mustafa Akarsu, köyünde yaşamayı tercih ederek, gurbete gitmek yerine bakkallık yapmaya karar verdi. Akarsu, 70 yıl önce kendi imkanlarıyla küçük bir yer yaparak burayı bakkal dükkanına dönüştürdü. O günden beri bakkal dükkanını işletmeye devam eden Akarsu, Giresun'dan aldığı bakkal ürünlerini önce deniz motoruyla köy sahiline getirip, sonra sırtında taşıyarak bakkalına ulaştırdığını anlattı. Zamanla katır alarak yük taşıma işini kolaylaştıran Akarsu, köydeki tüm zorlukları aşarak 70 yıldır aynı dükkanını açık tutmayı başardı.

"PARASI OLAN MARKETLERDEN OLMAYAN BENDEN ALIYOR"

Keşap'ın Hisarüstü köyünde bir zamanlar 6 bakkal varken, şimdi sadece kendisinin kaldığını belirten Mustafa Akarsu, "Günümüzde sadece yaz aylarında 800 nüfusa sahip olan köyümüzde bir zamanlar 6 tane bakkal vardı hepsi de iyi iş yapardı. Şimdi bir ben kaldım zamana direnen. Artık herkes çarşıya gidip alışveriş merkezlerinden marketlerden ihtiyacını karşılıyor. Ama ben de işlerimden memnunum. Parası olan çarşıdan peşin alıyor benden de bazen veresiye bazen de peşin alıyorlar. Eskiden hep veresiye verirdik. Hatta fındığa veresiye alanlar bile olurdu. Ben de durumu kötü olanların hesaplarını bile silerdim" dedi.

"FAİZCİLİK YAPMAYAN ESNAF EN İYİ ESNAFTIR"

Mustafa Akarsu, yıllardır esnaflık yaptığı işinde en önemli kuralının, alacağına faiz koymamak olduğunu ifade ederek "Ben 70 yıldır işlettiğim bu bakkalda hiç faiz uygulamadım. Kazanmadım ama huzurlu yaşadım. Faizcilik yapmayan esnaf, gerçek esnaftır. Ben ölünceye kadar bu şekilde devam edeceğim. Benden sonra ne olur, bilemem, belki de bakkalımı işleten olmaz" ifadelerini kullandı.

Keşap'ın Hisarüstü köyünde zamanın zorluklarına ve değişen alışveriş alışkanlıklarına rağmen 70 yıldır bakkallık yaparak hem köy halkına hem de genç nesillere örnek olan Mustafa Akarsu, sadece bir bakkal değil, aynı zamanda köyünün hafızası ve geçmişinin temsilcisi olmaya devam ediyor.