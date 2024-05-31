96 yaşındaki kadın yanarak öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
96 yaşındaki kadın yanarak öldü

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde üşüdüğü için Mayıs ayının son günü soba yaktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımlar 2 katlı evi yaktı. 96 yaşındaki kadının evden cansız bedeni çıkartıldı.

Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi, 14. Menekşe Sokak üzerinde 2 katlı bir evde yaşayan 96 yaşındaki Fintöz Mutlu kentin yüksek kesiminde oturduğu için soba yaktı.

Bir süre sonra sobadan sıçrayan kıvılcımlar eve sıçradı. Alevler evi etkisi altına aldı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin içine giren itfaiye erleri yaşlı kadının cesediyle karşılaştı.

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