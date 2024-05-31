96 yaşındaki kadın yanarak öldü

Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi, 14. Menekşe Sokak üzerinde 2 katlı bir evde yaşayan 96 yaşındaki Fintöz Mutlu kentin yüksek kesiminde oturduğu için soba yaktı.
Bir süre sonra sobadan sıçrayan kıvılcımlar eve sıçradı. Alevler evi etkisi altına aldı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin içine giren itfaiye erleri yaşlı kadının cesediyle karşılaştı.