97. Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı

97. Gazi Koşusu'nu Selim Kaya'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı "Urfa Aslanı" isimli safkan kazandı.

97. Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı

Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 97. Gazi Koşusu gerçekleştirildi.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Mehmet Kaya Kadir'in jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı isim safkan kazandı.

2 bin 400 metre mesafeli koşuya 22 at katıldı.

Galibiyet sonrası açıklama yapan Jokey Mehmet Kaya, "Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk içerisindeyim. Stratejimiz tuttu. Geçen sene Selim abinin kazandığı bir yarış vardı, onun taktiğini uyguladık. Stil gereği böyle koşulması gerekiyordu. Rabbim de bizi utandırmadı. Allah'a şükürler olsun. Bu galibiyeti aileme hediye ediyorum. Onlara çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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