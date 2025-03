97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

Oscar ödül törenini bu yıl ABD'li komedyen ve sunucu Conan O'Brien sundu. "Emilia Perez" filminin 13 adaylıkla öne çıktığı, "Wicked" ve "The Brutalist" filmlerinin ise 10 adaylık kazandığı Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.

EN İYİ FİLM

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

KAZANAN: Anora

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofia Gascon, Emilia Perez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Tores, I'm Still Here

KAZANAN: Mikey Madison, Anora

EN İYİ YÖNETMEN

Anora, Sean Baker

The Brutalist, Brady Corbet

A Complete Unknown, James Mangold,

Emilia Perez, Jacques Audiard,

The Substance, Coralie Fargeat

KAZANAN: Anora, Sean Baker

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adrien Brody, The Brutalist

Timothee Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

KAZANAN: Adrien Brody, The Brutalist

İlk Oscar'ını Piyanist filmindeki rolüyle 29 yaşında alan Adrian Brody, "The Brutalist" filmiyle ikinci kez ödüle layık görüldü.

EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Kazanan: The Brutalist

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

I'm Still Here

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

The Girl with the Needle

Flow

Kazanan: I'm Still Here

EN İYİ KISA FİLM

Anuja

A Lien

I'm Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Kazanan: I'm Not a Robot

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldana, Emilia Perez

KAZANAN: Zoe Saldana, Emilia Perez

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

KAZANAN: Kieran Culkin, A Real Pain

EN İYİ BELGESEL

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d'Etat

Sugarcane

Kazanan: No Other Land

EN İYİ KISA BELGESEL

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Kazanan: The Only Girl in the Orchestra

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Kazanan: Conclave

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Flow

Memoirs of A Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Inside Out 2

The Wild Robot

KAZANAN: Flow

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Kazanan: Anora

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked

KAZANAN: The Substance