970 kiloluk 'Minik'in fiyatı dudak uçuklatıyor! Pazarda gözler onun üzerinde!

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala, Kayseri’deki kurban pazarlarında pazarlıklar sürüyor.

Kocasinan’daki Erkilet Bülbülpınarı Kurban Pazarı’nda, 970 kiloluk “Minik” adlı dana dikkat çekiyor.

Besici Yunus Özdoğan, İncesu Örenşehir’den getirdikleri 970 kilo ağırlığındaki “Minik” adlı danaya 260 bin TL fiyat koyduklarını, ancak gelen müşterileri üzmeyeceklerini belirtti.

Özdoğan, “Danamız 1 tona yakın, 970 kilo. Fiyatı 260 bin TL ama indirim yaparız. Herkese hayırlı bayramlar” dedi.

Bu arada, vatandaşların kurbanlıklarını sorunsuz alabilmesi için kurban pazarında ekiplerin denetimleri kesintisiz sürüyor.