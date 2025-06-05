970 kiloluk 'Minik'in fiyatı dudak uçuklatıyor! Pazarda gözler onun üzerinde!

Kaynak: İHA

Kayseri’de Kurban Bayramı öncesi pazarlar hareketlendi. 970 kiloluk “Minik” adlı dana, 260 bin TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala, Kayseri’deki kurban pazarlarında pazarlıklar sürüyor.

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Kocasinan’daki Erkilet Bülbülpınarı Kurban Pazarı’nda, 970 kiloluk “Minik” adlı dana dikkat çekiyor.

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Besici Yunus Özdoğan, İncesu Örenşehir’den getirdikleri 970 kilo ağırlığındaki “Minik” adlı danaya 260 bin TL fiyat koyduklarını, ancak gelen müşterileri üzmeyeceklerini belirtti.

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Özdoğan, “Danamız 1 tona yakın, 970 kilo. Fiyatı 260 bin TL ama indirim yaparız. Herkese hayırlı bayramlar” dedi.

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Bu arada, vatandaşların kurbanlıklarını sorunsuz alabilmesi için kurban pazarında ekiplerin denetimleri kesintisiz sürüyor.

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